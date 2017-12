Pre Ziggy Marleyho je náboženstvom láska

7. júl 2006 o 8:04 SITA

BRATISLAVA 6. júla (SITA) - Syn reggae legendy Boba Marleyho, Ziggy tvrdí, že jeho nový album Love is My Religion odráža jeho skutočnú vieru. "Jedného dňa som sa rozprával s istou dámou a opýtal sa jej aké vyznáva náboženstvo. Odpovedala mi, že je katolíčka, dookola sa otočila a opýtala sa ma tú istú otázku. V tom momente som sa iba odhodlal povedať: 'Láska je mojim náboženstvom'. V hlave sa mi rozjasnilo. To je to, na čo som tu. To je to, v čo verím a je mojou filozofiou. Všetko je iba o tom, milovať jeden druhého," uviedol Marley. Love is My Religion je druhým sólovým albumom najstaršieho syna Boba Marleyho po 16 rokoch spievania so svojimi príbuznými v skupine Melody Makers.