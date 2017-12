Kožený kabát Samuela L. Jacksona dražia na internete

7. júl 2006 o 12:02 SITA

BRATISLAVA 7. júla (SITA) - Fanúšikovia hviezdy akčných filmov Samuela L. Jacksona si môžu prostredníctvom dobročinnej internetovej dražby kúpiť kožený kabát, ktorý mal oblečený pri nakrúcaní filmu Drsný Shaft. Jeho cena pritom v deň uzatvárania ponúk, 6. júla dosiahla tisíc dolárov (30 tisíc Sk). Na aukcii je tiež scenár k snímke Skrotená hora podpísaný oscarovými scenáristami Larrym Mcmurtrym a Dianou Ossanou. Nechýba ani bestseller Nelsona Mandelu A Long Walk to Freedom s autogramom. Hlavnou úlohou aukcie memoriabílií známych ľudí na internetovej stránke CharityFolks.com je podpora nadácie Artists For a New South Africa.