Robert Downey Jr. napíše memoáre

7. júl 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 7. júla (SITA/AP) - Hollywoodsky búrlivák Robert Downey Jr., ktorého životný príbeh zaznamenal niekoľko turbulencií, sa rozhodol, že napíše knihu pamätí. Tento 41-ročný herec podpísal zmluvu o napísaní knihy so spoločnosťou HarperEntertainment. Kniha by podľa nej mala vyjsť v roku 2008. Vydavateľ, ktorý nechcel zverejniť detaily dohody, prisľúbil, že herec sa vo svojich memoároch zameria tak na svetlé, ako aj menej slávne momenty svojho života a kariéry. "Jeho inteligencia presvetľuje všetky jeho výkony a odhaľuje jeho intelekt i herecké schopnosti," uviedla editorka Marjorie Braman. "Jeho dramatický osobný život často zasahoval do jeho kariéry a pridal jeho osobnosti celistvosť," dodala.

Robert Downey Jr. mal začiatkom 90. rokov vážne problémy s drogami a alkoholom, ktoré vyústili až do zatknutia, väzenia, súdom nariadenej odvykacej kúry a podmienky, ktorá mu vypršala v roku 2002. Herec sa preslávil úlohami vo filmoch ako Chaplin, Dobrú noc a veľa šťastia, Kiss Kiss Bang Bang či v seriáli Ally McBealová. Najnovšie sa predstaví v animovanom filme A Scanner Darkly po boku Keanu Reevesa, Winony Ryder a Woodyho Harrelsona.