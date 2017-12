Hollywoodsky rekordér - Tom Hanks

BRATISLAVA 7. júla (SITA) - Dvojnásobný držiteľ Oscara Tom Hanks prišiel na svet 9. júla 1956 v kalifornskom meste Concord. Thomas Jeffrey Hanks sa narodil do manželstva južanského kuchára Amosa Mefforda ...

7. júl 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 7. júla (SITA) - Dvojnásobný držiteľ Oscara Tom Hanks prišiel na svet 9. júla 1956 v kalifornskom meste Concord. Thomas Jeffrey Hanks sa narodil do manželstva južanského kuchára Amosa Mefforda Hanksa anglicko-waleského pôvodu a Angličanky Janet Merilyn Frager, ktorá pracovala v nemocnici. Ako dieťa si užíval bežný život rodiny strednej triedy. Nemal žiadne veľké ambície a nepreukazoval ani výrazný talent. Keď mal Tom päť rokov, jeho rodičia sa rozišli. Po rozvode rodičov ostali Tom, jeho starší brat Larry a sestra s otcom - "túlavým" kuchárom, ktorý cestoval z mesta do mesta, až kým sa neusadili v kalifornskom Oaklande. Tom mal vtedy osem rokov. S matkou ostal len ich najmladší brat. I keď Tom hral v niekoľkých školských hrách, ktorých mená si vraj nepamätá, herectvo sa nikdy nejavilo ako cesta, po ktorej by mohol neskôr kráčať. To sa ale zmenilo, keď začal študovať na Sacramento State University. "Hodiny herectva boli tým najlepším miestom pre chlapca, ktorý bol rád hlučný a okázalý," povedal o tomto období svojho života. Práve počas hodín herectva stretol Vincenta Dowlinga - riaditeľa clevelandského divadelného festivalu Great Lakes Theater Festival. Na Dowlingove odporúčanie tam neskôr začal pracovať. Jeho pôsobenie tam sa napokon predĺžilo na tri roky, počas ktorých si vyskúšal všetko od osvetľovania po scénografiu a manažment. Po troch rokoch v divadle sa rozhodol, že chce byť hercom.

V roku 1978 sa presťahoval do New York City, kde sa dva mesiace po narodení syna zosobášil s herečkou a producentkou Samanthou Lewes. Z manželstva, ktoré skončilo 19. marca 1987 rozvodom, má Tom syna Colina Hanksa (nar. 1977) a dcéru Elizabeth Hanks (nar. 1982). Ich matka Samantha Lewes 13. marca 2002 podľahla rakovine.

Počas svojho pobytu v New York City hral v Riverside Shakespeare Company. Nakrútil aj svoj filmový debut - istý nízkorozpočtový prepadák a dostal úlohu v televíznom filme Mazes and Monsters. Naďalej chodil na konkurzy a napokon dostal rolu v seriáli spoločnosti ABC Bosom Buddies. Odletel teda do Los Angeles, kde začal spolupracovať s Petrom Scolarim. V seriáli si zahrali mladých slobodných mužov, ktorí sa prezliekajú za ženy, aby mohli bývať v lacnom hoteli, ktorý je určený len pre ženy. Sériu vysielali len dva roky a napriek tomu, že jej sledovanosť nebola príliš oslnivá, televízni kritici program hodnotili veľmi vysoko. "Tá televízna show prišla odnikiaľ a rovnako z ničoho nič ju zrušili," povedal Hanksov známy Tom Lizzio časopisu Rolling Stone. Hanks si vtedy podľa neho myslel, že sa bude musieť vrátiť k "ťahaniu lán a vešaniu svetiel v divadlách." Bosom Buddies ale videl aj režisér Ron Howard, ktorý sa Hanksa rozhodol kontaktovať. Howard práve pracoval na romantickej komédii Žblnk (1984) o morskej panne, ktorá sa zamiluje do smrteľníka. Hanksa chcel najprv obsadiť do role brata hlavnej postavy. V blockbusteri, ktorý zarobil viac ako 100 miliónov dolárov, ale napokon dostal hlavnú úlohu. Nasledovali ďalšie komédie, ale žiadna sa publiku nezapáčila tak, ako Žblnk. Stvárnením mladému muža, ktorý sa odcudzil rodičom a musí obnoviť svoj vzťah k otcovi, vo filme Nič spoločné (1986) sa zapísal do povedomia divákov i filmových tvorcov aj ako herec, ktorý dokáže stvárniť vážnu postavu. Po ďalších troch omyloch prišiel úspech v podobe rodinnej komédie Veľký (1988), ktorá mala pozitívne ohlasy v kinách i medzi odborníkmi. Hanksa pasovala za jeden z najväčších hollywoodskych talentov. Napriek tomuto úspechu sa ale Hanks opäť dostal do problémov - sám si totiž vybral ďalšie prepadáky. Najprv to boli Ľudia z predmestia (1989), potom Joe verzus sopka (1990), a napokon Ohňostroj márnosti (1990). Medzitým sa v roku 1988 znovu oženil. S herečkou Ritou Wilson sa "zaplietol" počas nakrúcania filmu Volunteers (1985). Stretli sa však už predtým - v jednej epizóde Bosom Buddies. Rita a Tom majú spolu dvoch synov: Chestera Marlona, ktorý sa narodil 4. augusta 1990, a Trumana Theodora narodeného 26. decembra 1995.

Naspäť na vrchol sa dostal vďaka stvárneniu neúspešného bejzbalistu a trénera ženského bejzbalového tímu v snímke Veľké víťazstvo (1992). O rok neskôr sa predstavil vo dvoch vynikajúcich filmoch - najprv v romantickej komédii Bezsenné noci v Seattli a neskôr v dráme Philadelphia. Druhý uvedený film mu vyniesol prvého z dvoch Oscarov, ktorých má dnes na svojom konte. Stelesnenie homosexuálneho právnika chorého na AIDS, ktorý obvinil firmu z diskriminácie, potvrdilo, že Hanks patrí medzi najlepších hercov svojej generácie. Aby bol jeho výkon čo najpresvedčivejší, schudol vraj 13,6 kilogramu. V roku 1994 nasledoval letný filmový hit Forrest Gump, ktorý znamenal druhú sošku Oscara pre vtedy 38-ročného herca. Stal sa tak druhým hercom v histórii, ktorý získal Oscara v hlavnej hereckej kategórii dva roky po sebe - tým prvým je Spencer Tracy, ktorého ocenili za snímky Captains Courageous (1937) a Boys Town (1938). Ďalší veľkolepý filmový projekt Apollo 13 spojil Hanksa znovu s režisérom Ronom Howardom. Jim Lovell, ktorého Tom v snímke stvárnil, je ľavák. Herec ale odmietol vo filme písať ľavou rukou. V roku 1998 sa pridal k tvorivému tímu 12-dielnej minisérie spoločnosti HBO Zo Zeme na Mesiac, ktorej výroba stála neuveriteľných 68 miliónov dolárov. Seriál, ktorý sa zaoberal americkým vesmírnym programom, získal v roku 1998 cenu Emmy. Nasledoval nemenej finančne náročný projekt, pri ktorom sa Tom stretol so Stevenom Spielbergom. Vojnová dráma Zachráňte vojaka Ryana (1998) vyniesla Spielbergovi druhého Oscara za réžiu a Hanksovi nomináciu v hereckej kategórii. Neskôr v roku 1998 sa Hanks znovu stretol pred kamerami s Meg Ryan, ktorá si s ním zahrala v romantických komédiách Bezsenné noci v Seattli (1993) a Joe verzus sopka (1990). Tento raz sa stretli v remakeu úspešnej snímky The Shop Around the Corner (1940) - romantickej komédii režisérky Nory Ephron Láska cez internet. V roku 1999 si zahral v adaptácii románu Stephena Kinga Zelená míľa. V nasledujúcom roku získal Zlatý glóbus a nomináciu na Oscara za stvárnenie hlavnej postavy v dobrodružnej dráme Stroskotanec. V roku 2001 sa Hanks podieľal na réžii a produkcii úspešného mini-seriálu spoločnosti HBO Bratstvo neohrozených. Objavil sa aj v televíznom špeciáli z 11. septembra 2001 America: A Tribute to Heroes a dokumente Rescued From the Closet. V roku 2002 si zahral v snímke Sama Mendesa Road to Perdition. V tom istom roku znovu spolupracoval aj so Stevenom Spielbergom. Spolu s Leonardom DiCapriom si zahral vo filme nakrútenom podľa životných príbehov Franka Abagnalea Jr. Chyť ma, ak to dokážeš. Potom si dal od filmovania pauzu až do roku 2004, keď sa objavil súčasne v troch snímkach: Päť lupičov a stará dáma, Terminál Stevena Spielberga a Polárny expres Roberta Zemeckisa. Naposledy si zahral vo filmovej adaptácii kritizovaného bestselleru Dana Browna Da Vinciho Kód (2006).

Tomov pôvod je podľa neho možné sledovať niekoľko storočí dozadu - má byť dokonca pokrvne spriaznený so 16. americkým prezidentom Abrahamom Lincolnom. Hanks je príbuzným Jamesa Hanksa - otca Lincolnovej matky Nancy Hanks. Tomovi prapredkovia - William Hanks a jeho žena Sarah mali synov Johna a Luka. Hanks svoj pôvod odvodzuje od Johna a prezident Lincoln od jeho brata. Priezvisko Hanks mala zaslobodna aj prvá manželka Billa Cosbyho Camille Hanks Cosby, ktorá je Tomovou vzdialenou príbuznou.

O výnimočnej kvalite Tomových hereckých výkonov svedčia aj jeho stúpajúce honoráre. V roku 1980 dostal 800 dolárov za účinkovanie v horore Vie, že si sama. Už o štyri roky neskôr si za romantickú komédiu Žblnk! na svoj účet pripísal 70 000 dolárov a Veľký mu v roku 1988 vyniesol dva milióny. Forrest Gump, z ktorého si odniesol aj časť ziskov, znamenal zárobok vo výške 70 miliónov dolárov a Zachráňte vojaka Ryana, v ktorom sa tiež podieľal na zisku, 40 miliónov. Jeho honoráre za filmy Láska cez internet (1998), Zelená míľa (1999) a Stroskotanec (2000) dosiahli každý 20 miliónov dolárov. Časopis Entertainment Weekly ho zároveň vyhlásil za jediného herca, ktorý je hoden 20 miliónov dolárov. Jeho posledná snímka Da Vinciho Kód (2006) mu vrátane podielu na ziskoch zatiaľ vyniesla 18 miliónov. Muž, ktorý o sebe tvrdí, že "nakrútil viac ako 20 filmov, z ktorých len päť bolo dobrých", sa v tomto roku zapísal do Guinnessovej knihy rekordov ako herec, ktorý účinkoval v najvyššom počte po sebe nasledujúcich filmov so ziskom viac ako 100 miliónov dolárov. Hanks v rokoch 1998 až 2002 účinkoval v siedmich po sebe nasledujúcich filmoch, ktoré zarobili viac ako 100 miliónov dolárov - prvým bol vojnový film Zachráňte vojaka Ryana a posledným Chyť ma, ak to dokážeš. Počas svojej kariéry účinkoval v šestnástich filmoch, ktoré zarobili viac ako 100 miliónov dolárov. Hanks je v Guinnessovej knihe rekordov aj v skupine hercov s najvyšším počtom Oscarov za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe, pričom on a Spencer Tracy sú jediní dvaja herci, ktorí cenu Akadémie získali dva roky po sebe. Tom je najlepšie plateným hercom so ziskami 3,1 miliardy dolárov v USA a 5,7 miliardy medzinárodne.

Tom Hanks sa stal 12. júna 2002 najmladším držiteľom ceny za celoživotné dielo, ktorú udeľuje Americký filmový inštitút. V auguste 2005 ho zvolili za podpredsedu Akadémie filmových vied a umení. Časopis Empire ho niekoľkokrát zaradil do rebríčka Najväčších filmových hviezd všetkých čias - najlepšie sa umiestnil v roku 1997 - na 17. mieste. Časopis Premiere ho dvakrát zaradil do rebríčka najlepších hereckých výkonov všetkých čias - na 15. mieste sa umiestnil jeho Josh Baskin z filmu Veľký (1988) a na 46. Chuck Noland uväznený na opustenom ostrove v snímke Stroskotanec (2000). Forrest Gump sa podľa rovnakého časopisu umiestnil na 43. mieste rebríčka Najlepších filmových postáv. Na Oscara bol nominovaný celkovo päťkrát - prvý raz v roku 1988 za snímku Veľký. V roku 1993 nasledovala Philadelphia, o rok neskôr Forrest Gump, v roku 1998 Zachráňte vojaka Ryana a v roku 2000 Stroskotanec. V roku 1999 dostal cenu Distinguished Public Service Award - najvyššie vyznamenanie amerického námorníctva, ktoré môže dostať civilista. Vojaci ho ocenili za prácu na snímke Zachráňte vojaka Ryana (1998).

Hanks je prívržencom Demokratickej strany a v kampani podporoval viacerých politikov, napríklad Hillary Clinton, Dianne Feinstein, Ala Gorea alebo Johna Kerryho. Je členom Nature Conservancy a environmentálnym aktivistom. Tento svoj postoj potvrdzuje tým, že jazdí na aute na hybridný pohon. Svoju záľubu vo vesmíre prezentuje členstvom v National Space Society. Hanksov hlas môžu počuť aj návštevníci Haydenovho planetária v newyorskom American Museum of Natural History.