Sheryl Crow už prekonala rozchod i rakovinu

7. júl 2006 o 14:02 SITA

BRATISLAVA 7. júla (SITA/AP) - Americká speváčka Sheryl Crow vyhlásila, že bolo pre ňu veľmi zložité vyrovnať sa s rakovinou prsníka, keďže v tom čase už po jej boku nestál cyklistický šampión a jej snúbenec Lance Armstrong. "Bolo to ťažké. Viem, že chcel byť pri mne," povedala speváčka pre časopis Vanity Fair. Crow a Armstrong ohlásili svoj rozchod vo februári. Ako však 44-ročná speváčka uviedla, rozchod bol pre oboch zničujúci. "O Lanceovi rozmýšľam každý deň. Myslím aj na jeho deti," povedala. Keď Crow zistila, že má rakovinu, bez váhania kontaktovala sedemnásobného šampióna pretekov Tour de France, ktorý bol v tom čase na výlete v Lake Tahoe. "Keď som sa to dozvedel, ani neviem opísať, ako som sa cítil. Bol to ten najkrutejší zvrat. Chcel som okamžite prísť za ňou, ale povedala mi, že by to nebol najlepší nápad," uviedol Armstrong, ktorý sa vyliečil z rakoviny semenníkov. Ako cyklista ďalej povedal, bolo mu jasné, že sa Crow musí najprv vyrovnať s rozchodom a potom sa začať liečiť. "Rozhodne som to chápal," povedal. Speváčka, ktorá koncom februára podstúpila náročné liečenie, poprela, že by Armstrong, ktorý má z predchádzajúceho manželstva tri deti, nechcel založiť novú rodinu. "Bolo by jednoduché tvrdiť, že to bolo celé iba o tom, že sa chcem vydať a mať deti. Nie je to však také čiernobiele. Bolo to omnoho hlbšie," povedala Crow. "Obaja sme sa nachádzali v úplne inom bode vo svojich životoch," uviedol 34-ročný Armstrong. "Myslím, že keby som sa chcela vydávať, už by som bola dávno vydatá. A nech je dôvod akýkoľvek, neurobila som to. Vždy som si totiž našla niekoho, vďaka komu sa to neuskutočnilo," uzavrela Sheryl Crow.