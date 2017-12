Headlinerom Hodokvasu bude kultový Iggy Pop

7. júl 2006 o 10:48 SITA

BRATISLAVA 7. júla (SITA) - Ozdobou tohtoročného festivalu Hodokvas bude rockový spevák Iggy Pop. Na letisku v Piešťanoch sa predstaví so svojou pôvodnou kapelou The Stooges. Siedmy ročník Hodokvasu sa uskutoční od 17. do 19. augusta. Okrem formácie The Stooges sa na festivale predstavia aj ďalšie hviezdy hudobného, výtvarného, divadelného i literárneho neba. Návštevníci sa môžu tešiť na postgrungeovú skupinu Presidents of the USA, pankových The Adicts, hip hopovú kapelu Beatnuts, speváka a inštrumentalistu I AM X, nórskych Jaga Jazzist či rokových Living Colour.

Headlinerom festivalu bude už spomínaný kultový americký spevák, hudobník a herec, jedna z najvýraznejších osobností hudobného neba Iggy Pop. Starý otec punku, ako Iggyho často prezývajú hudobní publicisti, patrí k najvýznamnejším inovátorom punkrocku. Jeho vystúpenia sú šokujúce, plné oplzlostí, vulgarizmov a často aj obscénnych gest. Jeho najväčší hit Lust for life sa stal ústrednou piesňou kinohitu Trainspotting.

Lístky na tento trojdňový festival budú do 16. júla v predpredaji za 799 Sk.