Sugababes vystúpia na festivale Summer Pops Liverpoole

BRATISLAVA 7. júla (SITA) - Dievčenská kapela Sugababes vystúpi 20. júla na tohtoročnom festivale Summer Pops v Liverpoole. Tento festival trvá mesiac a každoročne ho navštívi viac ako 100 000 divákov.

7. júl 2006 o 11:11 SITA

V súčasnosti kapela vystupuje spolu s Take That na ich turné. Po ňom sa však vrátia naspäť do Liverpoolu, aby tam zaspievali svojim fanúšikom.

Pre Améliu to bude prvé vystúpenie v Liverpoole, ale na festival sa tešia všetky dievčatá. "Hrať v Liverpoole je pre mňa vždy niečo špeciálne a prijatie, aké sme tam mali minulý rok, bolo fantastické," povedala jedna zo speváčok kapely Heidy. Okrem Sugababes vystúpia na festivale aj hviezdy ako Pet Shop Boys, Ronan Keating, Simply Red alebo Bryan Adams.