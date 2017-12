Z Kate Moss bude herečka

7. júl 2006 o 16:05 SITA

BRATISLAVA 7. júla (SITA) - Modelka Kate Moss sa nezastaví. Režisér seriálu Sopranovci Mike Figgis sa ju totižto rozhodol obsadiť do svojich štyroch krátkych filmov. "Uvedomil som si, prečo ju ľudia volajú supermodelka. Je jediná a najlepšia," povedal. "Kate si zahrá tajomnú dámu, babylonskú neviestku, ktorou by sa chcel stať každý. Vyzerá úžasne," prezradila zasvätená osoba bulvárnemu denníku Daily Mirror.

Vyzerá to tak, že aj napriek drogovému škandálu, ktorý ju pripravil o niekoľko lukratívnych kontraktov, je Mossovej kariéra každým dňom pevnejšia. Po tom, ako Mirror uverejnil fotky, na ktorých je vidieť, ako berie drogy, prišla o zmluvy so spoločnosťami Burberry, H&M a Chanel. Jej súčasné kontrakty so značkami, medzi ktoré patria aj Rimmel či Dior, jej však zabezpečujú príjem 11 miliónov libier za rok, čo je v prepočte 605 miliónov Sk.