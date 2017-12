Krstný otec punk-rocku - Iggy Pop

BRATISLAVA 7. júla (SITA) - Kultový americký spevák, hudobník a herec Iggy Pop sa narodil 21. apríla 1947 v Muskegane, Ann Arbor v americkom štáte Michigan. Aj keď v rodnom liste má uvedené meno James ...

7. júl 2006 o 15:45 SITA

BRATISLAVA 7. júla (SITA) - Kultový americký spevák, hudobník a herec Iggy Pop sa narodil 21. apríla 1947 v Muskegane, Ann Arbor v americkom štáte Michigan. Aj keď v rodnom liste má uvedené meno James Jewell Osterberg, známi a kamaráti ho prezývajú aj The Iguana alebo Jimmy.

Prezývka Krstný otec punk-rocku mi pripadla preto, že patrí k najvýznamnejším inovátorom tohto žánru. Pôvodne hral v kapele The Iguanas, no príležitostne bubnoval v iných. V priebehu niekoľkých mesiacov sa zoznámil s Ronom Ashetonom a Jamesom Williamsom a skupinu opustil. Prešiel do kapely The Prime Movers, kde hral Asheton na basgitaru, no toho o dva týždne vyhodili. Osterberg si vtedy zmenil meno a stal sa z neho Iggy Pop. Krstné meno si odvodil od názvu domovskej kapely The Iguanas, čo v preklade znamená leguány a priezvisko si zmenil podľa miestneho narkomana Jima Poppa. Podľa iného zdroju si ho ale dal podľa kamaráta, ktorý podstúpil chemoterapiu. Iggy si totiž vraj raz pred vystúpením vyholil obočie a mihalnice a ostatní členovia kapely si z neho robili žarty, že vyzerá ako Pop po chemoterapii.

Onedlho zbalil kufre a jeho novým domovom sa stalo Chicago. Už v roku 1967 sa však vrátil do Michiganu, kde založil skupinu The Psychedelic Stooges s Ashtenom a jeho bratom Scottom. Iggy & Stooges debutovali v októbri 1967 na halloweenskom večierku v rodnom Ann Arbore. Názov skupiny sa neskôr skrátil iba na The Stooges. Do sveta skutočného showbiznisu sa dostali náhodne, keď ich uvidel zástupca filmy Elektra A&R Danny Fields a podpísal s nimi zmluvu na 25 000 dolárov za nahranie LP platne. The Stooges pribrali nových členov a v júli 1970 im vyšla LP platňa Fun House. Po viacerých personálnych zmenách, ale hlavne pre problémy s drogami sa o rok skupina rozpadla. Pop sa presťahoval na Floridu, kde pracoval ako strihač trávnikov. Ponuku spoločnosti Elektra vtedy odmietol. Onedlho sa v New Yorku po prvý raz stretol s Davidom Bowiem a jeho manažérom, ktorí ho presvedčili, aby sa vrátil k hudbe. Pop preto znovu založil rozpadnutú formáciu. V júli 1972 začali The Stooges nahrávať LP Raw Power. Naplánovali si aj ďalší album, ale po nezhodách s manažérom sa ich muzicírovanie ocitlo na mŕtvom bode. Drogy spôsobili ďalšie personálne zmeny. Keďže niektoré z ich koncertov skončili násilnosťami, nahrávacia spoločnosť odstúpila od zmluvy.

Iggy Pop zmizol nielen zo scény, ale nikto ani nevedel, čo s ním je. Prihlásil sa vtedy na Psychiatrický inštitút v Los Angeles, kde sa liečil z drogovej závislosti. Jediný, kto ho vraj vtedy počas liečby navštívil, bol David Bowie. Neskôr spolupracovali, či už ako hudobníci, alebo producenti. V júni 1977 začal Pop pracovať na svojej novej LP. O dva roky dal dokopy koncertnú kapelu, v ktorej sa stretol bývalý člen Sex Pistols Glen Matlock, bývalý vedúci skupiny Ikea a Tiny Turner Jackie Clark a Popov stály klávesák Scott Thurston. Keďže na turné vzniklo niekoľko problémov s niekdajšou Matlockovou kapelou, úrady niekoľko ich koncertov zakázali. V máji 1979 vyšla Popova LP New Values a singel I´m Bored. Onedlho si na svoje konto pripísal aj singel Five Foot One. V 80-tych rokoch vyšla kompilačná LP The Stooges pod názvom No Fun a potom aj Party. V roku 1982 vydal Iggy knihu anekdot I Need More a presťahoval sa do Brooklynu. Vďaka cover verzii piesne Johnnyho O´Keefa Read Wild Child sa znova dostal do popredia hudobnej scény. V marci 1991 prijal ponuku účinkovať ako okresný štátny zástupca Los Angeles v opere Johna Morana The Manson Family.

Iggy sa však nemal problém presadiť ani vo filme. Prvý film, v ktorom účinkoval, trval iba štyri minúty a išlo o krátkometrážnu snímku Evening of Light. Následne ho bolo vidieť v dokumentárnom Midsummer Rock Fest, animovanom sci-fi muzikáli Rock & Rule, romantickej dráme Sid a Nancy a filme Farba peňazí. Jeho meno sa objavilo v titulkoch komédie Cry-Baby, krátkometrážnom filme Coffee and Cigarettes III, akčnej sci-fi komédii Tank Girl, westerne Mŕtvy muž a niekoľkých dokumentárnych snímkach. Iggy inšpiroval režiséra Alexa Proyasa, ktorý v roku 1994 natočil film Vrana. Aj keď pôvodne sa mal vo filme objaviť, nakoniec ho neobsadili. Ako herec sa však prezentoval v akčnom thrilleri Vrana: Mesto anjelov z roku 1996. Odvtedy až do roku 2005 účinkoval v Súkromných nerestiach, Bojovníkovi, a svoj hlas prepožičal do animovaného filmu Nezbedné bábätká. Po rodinno-dobrodružnej komédii Snehová kalamita účinkoval v dokumentárnom muzikáli It's Only Rock 'n' Roll, dráme Káva a cigarety a iných. Počas svojej hereckej kariéry spolupracoval s Jimom Jarmuschom, či Dannym Boylom na hudbe k filmu Trainspotting, ale aj ako hudobný skladateľ s Goranom Bregovičom a Emirom Kusturicom. Objavil sa v tridsiatke filmov, k rovnakému počtu skomponoval hudbu. Jeho najväčší hit Lust For Life sa stal ústrednou piesňou kinohitu Trainspotting.

Pop sa považuje za autora stage divingu. Bol totiž prvým hudobníkom, ktorý počas koncertu The Stooges skočil z pódia do davu ľudí a udržal sa nad ich hlavami.

Jeho prvé manželstvo s Wendy Weissberg z roku 1968 súdy zakrátko anulovali. Takmer po dvadsiatich rokoch sa zosobášil so Suchi Asano. S tou sa v roku 1999 rozviedol. Iggyho syn sa volá Eric Benson.

Legendárny gitarista, ktorý na hru využíva zásadne ľavú ruku, raz o punk-rocku povedal, že je to výraz, ktorý používajú diletanti a manipulátori na to, aby pomenovali štýl, ktorý zachytáva energiu, aktivizuje telá, stimuluje srdcia, napĺňa duše a mysle mladých ľudí. Tí podľa neho tejto hudbe odovzdávajú všetko, aj samých seba.

Iggy Pop bude ozdobou 7. ročníka multimediálneho festivalu Hodokvas. Na letisku v Piešťanoch sa predstaví so svojou kapelou The Stooges.