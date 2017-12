Kontroverzná epizóda South Parku získala nomináciu na Emmy

7. júl 2006 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 7. júla (SITA) - Tohoročné nominácie na televízne ceny Emmy uštedrili hercovi Tomovi Cruisovi ranu pod pás, keď sa medzi najlepšími komediálnymi seriálmi objavila i epizóda zo seriálu South Park, v ktorej si jej tvorcovia z herca mimoriadne tvrdým spôsobom strieľajú. Epizóda s názvom Trapped in the Closet si zobrala na mušku Cruisovu scientologickú vieru a rozpútala mediálnu vojnu. Keď sa v novembri 2005 objavila na televíznych obrazovkách, všetci jej tvorcovia si svoje mená v titulkoch zmenili na John Smith alebo Jane Smith, aby tak predišli prípadným súdnym sporom. Presne vďaka tejto istej epizóde neskôr zo seriálu odišiel i spevák Isaac Hayes, oddaný prívrženec scientológie, keďže ho postoj tvorcov urážal. Televízna stanica Comedy Central spôsobila rozruch, keď chcela epizódu v marci toho roka reprízovať, no na poslednú chvíľu tento zámer zmenila. Vtedy sa v médiách objavili správy o tom, že za zrušením jej reprízy stál sám Tom Cruise. Herec to však verejne poprel a stanica Comedy Central iba naznačila, že tak urobila z úcty k Hayesovi.