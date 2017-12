CD

nové CD na trhu

10. júl 2006 o 7:45

The Electric

Samizdat

V období bítovej horúčky na Slovensku hrali desiatky skupín. Žiaľ, s históriou je to tak - čo nebolo vytlačené alebo vylisované, akoby neexistovalo. Keby si kapela The Electric nevydala vlastným nákladom CD remastrovaných archívnych, hlavne rozhlasových nahrávok, asi by nikto okrem priamych účastníkov nevedel, že vôbec bola. Netušili by sme, že patrila medzi najstaršie slovenské bigbítové kapely. Vznikla v roku 1963 ešte ako Twist Electric. V tom čase v Bratislave fungovali len súbory Jolana, Tiene či Kabinet 112. The Beatmen vznikli až v roku 1964.

Nebyť tohto CD, nemohli by sme si vypočuť piesne, ktoré svojou úprimnosťou brali našich rodičov a starých rodičov. The Electric bola na svoju dobu vyspelá a sebavedomá formácia, ktorá sa nebála experimentovania (nezávisle na Beatles, ešte pred nimi, využívala indické motívy). Vydanie tohto CD je nasledovaniahodným počinom. Ľudská pamäť je médium veľmi nespoľahlivé.

Trinity Group - Na tisícich miestach

Trinity Group

Kresťanskej piesni sa u nás všeobecne zvykne hovoriť gospel, čo sa pletie s termínom pre špecifický černošský žáner duchovnej piesne. Tak či tak, slovenská kresťanská pieseň je z väčšej časti zaujímavá asi len pre samotnú komunitu veriacich. Sú aj výnimky, napríklad tento album formácie Trinity Group.

Speváčka Mária Čírová, líder Martin Brestovanský a spol. si pozvali výborných hudobníkov, predovšetkým gitaristu a klávesistu Filipa Hittricha a bubeníka Jakuba Hittricha a nahrali pestrý, svieži a muzikálny album. Pán sa síce spomína možno až zbytočne často, ale kapela sa Mu nebojí dávať aj nepríjemné otázky. Dôležité je, že hudobná stránka nie je len slúžkou velebenia Boha. Čo takto svetský album? Aj Seven Days To Winter pochádzali z kresťanského podhubia. (maj)