Sopranistka prišla o prácu pretože bola príliš tučná

10. júl 2006 o 10:45 SITA

BRATISLAVA 10. júla (SITA/AP) - Operná speváčka Deborah Voigt stratila zamestnanie iba preto, že bola príliš tučná. Po úspešnom chirurgickom zákroku, pri ktorom jej odstránili časť žalúdka, sa však bude môcť vrátiť do práce. Jej zamestnávateľ - Royal Opera House (ROY), sa ju rozhodol opätovne prijať do zamestnania až po tom, ako schudla celých 61 kilogramov.

Enormná telesná hmotnosť spôsobila, že v roku 2004 stratila angažmán v opere Richarda Straussa Ariadna na Naxe. Zástupcovia ROY sa vtedy totiž zhodli na tom, že pre diváka by bola prijateľnejšia štíhlejšia speváčka. Keďže sopranistka prednedávnom splnila podmienku zamestnávateľa pre návrat do práce, v sezóne 2007-2008 sa znova postaví na pódium opery. "Veľmi, veľmi sa na to teší," uviedol speváčkin hovorca Albert Imperato.