Štroffek si v lete dovolenku neužije, pracuje na albume

10. júl 2006 o 18:00 TASR

Bratislava 10. júla (TASR) - Bronzový superstarista Ivan Štroffek si v lete dovolenku neužije. Na plné obrátky totiž pracuje na svojom debutovom albume, ktorý by sa na pultoch mal objaviť v októbri.

"Dovolenka? Najskôr v septembri alebo v októbri," hovorí s úsmevom Ivan, ktorý momentálne vyberá materiál na CD. "Máme asi 20 pesničiek, ale stále tvoríme, vyraďuje, vylepšujeme...," pokračuje Ivan, ktorý letné prázdniny strávi v nahrávacom štúdiu. Ale nesťažuje sa. Naopak, práca na albume sa mu pozdáva, rovnako ako koncerty, ktoré mu vypĺňajú letné mesiace.

"Dávam si na čas. Radšej strávim leto v štúdiu, len aby to bolo kvalitné," vysvetľuje Ivan, ktorého album vraj bude jemne rockový, podobný hudbe Coldplay. Muzika tejto kapely mimochodom patrí k jeho obľúbeným. "No hlavne to bude Ivan Štroffek," dodáva exfinalista, ktorý podľa vlastných slov o názve platne ešte neuvažuje. "Názov je najmenej. To sa vyrieši, keď budú hotové pesničky," uzatvára Ivan.