Speváčka Sheryl Crow chce dieťa

10. júl 2006 o 15:50 SITA

BRATISLAVA 10. júla (SITA) - Americká speváčka Sheryl Crow, ktorá sa rozišla so svojím snúbencom Lancom Armstrongom a následne jej diagnostikovali rakovinu prsníka, sa rozhodla, že chce mať deti. Nebolo by to veľmi nezvyčajné až na fakt, že Crow má už 44 rokov. "Myslím si, že budem mať deti. Buď si ich adoptujem, alebo budú moje vlastné, ale naozaj mám veľmi silný pocit, že ich budem mať. A myslím si, že to bude čoskoro," vyhlásila Crow.

To, že chce deti však neznamená, že sa bude aj vydávať. V skutočnosti to pre ňu nie je až také dôležité. "Predstava svadby je pekná. Ale mne viac vyhovuje byť s niekým, kto si ma získa a skutočne si na mňa spraví čas," povedala Crow.