Zomrel populárny zabávač a spevák Jack Smith

10. júl 2006 o 14:52 SITA

BRATISLAVA 10. júla (SITA/AP) - Vo veku 92 rokov zomrel Jack Smith, spevák a umelec, ktorý moderoval úspešnú televíznu šou You Asked for It. Populárny zabávač zomrel na následky leukémie 3. júla vo svojom dome vo Westlake Village. Oznámila to dnes jeho dlhoročná priateľka Dorris Halsey. Smith začal svoju spevácku kariéru začiatkom 30. rokov. Dlhé obdobie tiež pracoval v rádiu. Napriek tomu si ho však väčšina ľudí pamätá ako moderátora televíznej relácie spoločnosti ABC You Asked for It v jej poslednej sérii z roku 1958. Do šou diváci posielali nápady, ktoré by radi uvideli v televízii. Smith sa v rovnakej relácii vrátil na televízne obrazovky začiatkom 70. rokov. You Asked for It sa vysielalo do roku 1977.

V roku 1945 Smith začal päťkrát do týždňa vysielať 15-minútovú šou v rádiu spoločnosti CBS. V The Jack Smith Show sa objavili aj Dinah Shore, Margaret Whitin či Ginny Simms. Jeho práca v rádiu mu napokon vyniesla aj hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. Smithova žena Victoria ako 67-ročná zomrela v roku 2003.