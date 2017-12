Elektronika a hip-hop rozdunia Trenčín

11. júl 2006 o 10:00 TOMÁŠ PROKOPČÁK

Skye Edwards, exčlenka kapely Morcheeba, sa vydala na sólovú dráhu. FOTO - ČTK/AP



Mnohožánrový festival Bažant Pohoda, ktorý sa už počas najbližšieho víkendu uskutoční na trenčianskom letisku, neobíde ani priaznivcov elektronickej hudby a hip-hopu. Ak po minulé roky boli ťahákmi najmä zvučné britské mená The Prodigy, Roots Manuva alebo Asian Dub Fundation, tentoraz Pohoda poteší najmä fanúšikov hudby spoza veľkej mláky.

Ak sa vôbec dá pri hip-hope rozprávať o legendách, jednou z nich je určite kapela Wu Tang Clan. Z nej sa v sobotu naživo predstaví nemenej legendárny rapper GZA spolu s dídžejom Muggsom z podobne kultových Cypress Hill.

Z Britských ostrovov dorazí krstný otec grime scény, mladý inovátor moderného zvuku mesta Dizzee Rascal. V piatok mu budú sekundovať mená ako Newyorčan Afu Ra, ktorý sa na Slovensku už predstavil, a zástupcovia českej (Gipsy, PSH) či domácej scény (AMO).

Ak sa aktívnejšie zaujímate o umenie gramofónov a platní, určite si nenechajte ujsť vystúpenie niekoľkonásobných svetových dídžejských šampiónov zo združenia Scratch Perverts.

S nemeckým Gentlemanom si zase môžete zaskákať v rytme stále populárnejšieho dancehallu. Mnohými odborníkmi je považovaný za najlepšieho európskeho reggae či dancehall umelca.

Neveríte, že existuje čosi ako inteligentná elektronika? Aj keď naoko môže toto spojenie znieť paradoxne, dôkazom jeho existencie je napríklad britská dvojica Coldcut.

V sobotu by Jonathan More a Matt Black spolu so živou koncertnou zostavou mali predviesť, prečo sa elektronická hudba delí na tú pred a po vzniku vydavateľstva Ninja Tune, ktoré založili. Ich live act sľubuje aj unikátnu videoprojekciu.

Coldcut je kombinácia hip-hopu a klasických štruktúr, elektroniky a pesničiek, tanca aj premýšľania. Podobne na tom sú i české zostavy Ohm Square s britskou vokalistkou Charlie One a kapela The Ecstasy of St. Theresa okolo J. P. Muchowa. Nie náhodou sa dnešným českým a slovenským elektropopovým kapelách zvykne hovoriť "Muchowove deti".

Pamätáte sa ešte na kapelu Morcheeba? A na ten nezameniteľný spev? Tak to bola Skye Edwards. Po nezhodách síce musela Morcheebu opustiť, no na rozdiel od materskej skupiny dokázala, že vie fungovať aj sama. V sobotu v noci na Pohode by Skye mala predstaviť svoj nový album Mind How You Go.

Koktail namiešaný zo soulu a downtempa sľubuje piatkové vystúpenie dvojice Henry Binns a Sam Hardaker alias Zero 7. Občas ich opisujú ako britského spolupútnika francúzskej kapely Air. Duo sa stalo známe napríklad remixom skladby Karma Police pre Radiohead.

Ak máte radšej tanec, festival Bažant Pohoda si na vás nachystal hneď niekoľko známych dídžejov. V sobotu napríklad zahrajú Darren Emerson z legendárnej kapely Underworld a Talian Marco Carola, v piatok je prichystaná drum'n'bassová Češka IM Cyber alebo Kanaďan Andy C.

Po veľkom diváckom záujme z vlaňajšieho festivalu sa opäť prichystajte aj na breakdancové lámanie tela v podaní Street Dance Academy v piatok a "battle" súťaž v sobotu.