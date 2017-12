K. Federline možno nahrá album v Jive Records

11. júl 2006 o 8:45 SITA

BRATISLAVA 11. júla (SITA) - Manžel tehotnej popovej princeznej Britney Spears, Kevin Federline údajne vyjednáva o zmluve s nahrávacou spoločnosťou svojej manželky Jive Records. Bývalý tanečník minulý rok oznámil, že sa chce stať rapperom, no nepodarilo sa mu podpísať kontrakt s nijakou spoločnosťou, ktorá by vydala jeho album. Podľa denníka New York Daily News 28-ročný Federline dúfa, že Jive Records ho príjmu s otvorenou náručou. "Nič zatiaľ nie je definitívne, no vyzerá to tak, že Kevin chce všetko nechať v rodine," citovala zdroj internetová stránka Contactmusic.