Horúci letný tip – Toshiba Summerbeach Rudava 2006

/Rekreač. stredisko Rudava, 21.-23. júla/ Začiatok záhoráckeho letného festivalu sa nezadržateľne blíži. Jeho brány sa otvoria piatok 07.00 hod., stanové mestečko sa otvorí vo štvrtok o 12.00 hod

11. júl 2006 o 9:39

Začiatok záhoráckeho letného festivalu sa nezadržateľne blíži. Jeho brány sa otvoria piatok 07.00 hod., stanové mestečko sa otvorí vo štvrtok o 12.00 hod. Poslední návštevníci v nedeľu sa môžu vysťahovať do 20.00 hod. Taktiež máte poslednú príležitosť zaregistrovať sa a prihlásiť do športových turnajov. Organizátori avízujú, že je o ne obrovský záujem. V tomto ročníku prebiehajú až tri megaturnaje, a to v plážovom volejbale, plážovom vodnom póle a plážovom futbale.

Pripravený je príťažlivý, ale hlavne zábavný sprievodný program, ktorého náplňou sú netradičné súťaže, detský kútik, súťaž mladých kapiel Makez Star a mnoho iných akcií. Zo súťaží možno spomenúť Toi Toi Bobrík cup, Pretiahi ma na Rudave, pľuvanie čerešňovou kôstkou, či Star v Bikinách.



V rámci sprievodných aktivít organizátori pozvali aktivistov zameraných na tému boja proti drogám. Počas trvania festivalu bude najmä v nočných hodinách OZ Prima zabezpečovať základné služby z oblasti Harm Reduction na úrovni konzultácii a krízovej intervencie pre ľudí, ktorí majú alebo mali kontakt s drogou vrátane alkoholu. Usporiadateľom festivalu sa v sobotnom bloku zameranom na prevenciu závislostí podarilo pokryť celé spektrum služieb poskytovaných ľuďom s problémom závislostí v prostredí sociálno –zdravotníckej siete na Slovensku. Návštevníci festivalu sa môžu oboznámiť s informáciami, ale i bližšie konzultovať s odborníkmi pre: Harm reduction (znižovania negatívnych dôsledkov užívania drog) - práca s ľudmi nemotivovanými pre liečbu – OZ Prima, Liečbu – CPLDZ Hraničná, Resocializáciu – OZ Čistý deň a Post terapeutickú starostilosť (svojpomoc) OZ ZAS.



Pod celým festivalom prebral záštitu prezident SR Ivan Gašparovič. Už len pripomenieme nesmierne atraktívnu cenu, za ktorú si môžete kúpiť permanentku v predpredaji - 280 korún, a to v sieti Ticketportal. Viac na www.rudava.sk.