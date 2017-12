Opitý Jackie Chan spôsobil výtržnosť na koncerte

11. júl 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 11. júla (SITA/AP) - Alkoholom posilnený hongkonský herec Jackie Chan narušil priebeh koncertu taiwanského speváka Jonathana Leeho v Hongkongu a dokonca sa s niekoľkými divákmi i pobil. Podľa denníka Ming Pao, herec v pondelok večer vyskočil na pódium a dožadoval sa duetu s Leem. Okrem toho začal dirigovať spevákov orchester, ktorý niekoľkokrát prerušil. Diváci na jeho správanie, ktoré rušilo atmosféru koncertu reagovali veľmi podráždene, čo neskôr vyústilo do potýčky. Ako denník napísal, Chan bol evidentne opitý. Hercov hovorca Solon So uviedol, že sa s Chanom od údajného incidentu nevidel, no poprel, že by sa herec na koncerte zúčastnil. Organizátori koncertu sa k celému incidentu odmietli vyjadriť.