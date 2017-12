Ready Kirken na hradoch a zámkoch

BRATISLAVA 11. júla (SITA) - Česká skupina Ready Kirken strávi leto spolu s kapelou Chinaski koncertovaním po českých a moravských hradoch a zámkoch. Spevák a gitarista skupiny Michal Hrůza poníma takéto ...

11. júl 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 11. júla (SITA) - Česká skupina Ready Kirken strávi leto spolu s kapelou Chinaski koncertovaním po českých a moravských hradoch a zámkoch. Spevák a gitarista skupiny Michal Hrůza poníma takéto koncertovanie ako festivaly, oceňuje pekné prostredie pod holým nebom a vynikajúcu atmosféru. S kapelou Chinaski sa poznajú dlhé roky, ale naposledy spolupracovali pred deviatimi rokmi. Preto sa rozhodli urobiť si radosť a obnoviť spoločné koncerty. "Je to niečo medzi dvojkoncertom a akoby sme boli hostia. Je to veľmi príjemné, hráme pre normálnych pohodových ľudí na pekných miestach," povedal pre agentúru SITA Hrůza.

Na jeseň sa Ready Kirken pripravujú na koncertnú šnúru po českých a moravských mestách. Skupina predstaví nové skladby z aktuálneho albumu Asi se něco děje, ale fanúšikovia sa môžu tešiť aj na hity z predchádzajúcich albumov. V budúcom roku sa chystajú odohrať koncerty aj na Slovensku. Črtá sa dokonca česko-slovenská spolupráca medzi Ready Kirken a slovenskými hudobníkmi.

Na českej hudobnej scéne oslavuje Ready Kirken už desaťročie. Pred dvoma rokmi zložil spevák Michal Hrůza prvej českej SuperStar Anete Langerovej úspešnú skladbu Voda živá. "Keď sa niekto dostane zo dňa na deň tak vysoko, tak musí byť veľmi silný, aby to ustál, aby sa z toho nezbláznil a zostal normálny. Je to neuveriteľný tlak," povedal Hrůza. Myslí si, že veľkú hodnotu má úspech, ktorý si človek vybojuje stupienok po stupienku. Aj keď to trvá dlho človek sa stane podľa Hrůzu pevným a len tak niečo ho nezlomí.

SITA vydá k správe zvukovú správu.