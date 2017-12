Najvtipnejší televízny gynekológ - Bill Cosby

BRATISLAVA 11. júla (SITA) - Americký showman William Henry Cosby Jr., známy ako Bill Cosby sa narodil 12. júla 1937 vo Filadelfii ako najstaršie zo štyroch detí. Rodák z amerického štátu Pennsylvánia ...

11. júl 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 11. júla (SITA) - Americký showman William Henry Cosby Jr., známy ako Bill Cosby sa narodil 12. júla 1937 vo Filadelfii ako najstaršie zo štyroch detí. Rodák z amerického štátu Pennsylvánia prežil časť svojej mladosti v armáde ako stewart. Po ukončení druhého ročníka na strednej škole totiž mladý Cosby vstúpil do služieb armádnej flotily. Strednú školu si dokončil formou korešpondencie, ktorá je možná iba vo výnimočných prípadoch. Neskôr získal športové štipendium na Temple University. Na štúdium si privyrábal ako barman, kde často vtipkoval so zákazníkmi. Jeho talent sa teda prejavil už za barovým pultom. Je o ňom známe, že ako dieťa ho veľmi ovplyvnili známi komici Jack Benny, George Burns, Gracie Allen, Jimmy Durante a Fred Allen. Veľkého Billa Cosbyho objavil legendárny skaut nových talentov Carl Reiner.

V dvadsiatich rokoch sa začal objavovať v známych varieté ako napríklad Show Eda Sullivana. Veľký zlom v jeho kariére nastal v roku 1965, kedy hral v dobrodružnom filme I Spy. Za svoju postavu Alexandra Scotta vtedy získal ako prvý černoch v histórii cenu Emmy. Od roku 1969 sa objavoval vo vlastnej Show Billa Cosbyho. Táto prvá séria sa vysielala iba dva roky a Cosby v nej vystupoval v úlohe učiteľa. Neskôr sa v roku 1972 podieľal na vzniku animovaného komediálneho seriálu Fat Albert and The Cosby Kids. Príbeh bol vystavaný na jeho zážitkoch s kamarátmi zo strednej školy. Rodinný seriál mala humoristický, ale aj vzdelávací charakter.

Cosby sa však neupol iba na herectvo, ale popri budovaní kariéry aj študoval. Výsledkom bolo, že mu na University of Massachusetts udelili doktorát. V 70-tych rokoch sa objavil vo filme Uptown Saturday Night so Sidney Poitierom, ale hral aj v Let's Do It Again a v snímke A Piece of the Action, kde sa zviditeľnil opäť po boku famózneho Poitiera. Okrem toho prijal aj úlohy vo filmoch Mother, Jugs & Speed a Apartmány v Kalifornii. Obľúbený herec zažiaril aj vo varietnej show s názvom Cos.

Keď v roku 1984 skončila show Fat Albert and The Cosby Kids, sa Cosby pustil do svojho najveľkolepejšieho projektu - novej Show Billa Cosbyho. Seriál mal pôvodne vyobrazovať život rodiny zo strednej, prípadne najnižšej vrstvy, no nakoniec dali producenti prednosť rodine s bielym golierom. V rokoch 1985 až 1987 lámal seriál všetky rekordy sledovanosti a Cosby sa stal televíznou modlou 80-tych rokov.

Jeho príbeh o rodine gynekológa a právničky vyobrazoval život vzdelaných černochov v USA v 80-tych rokoch. Práve túto formu si Cosby zvolil pretože nebol spokojný s vyobrazovaním menšín a hlavne Afroameričanov v televízii. Tento jav bol typický pre 50-te, 60-te aj 70-te roky, a Cosby vedel, že povedomie Američanov sa dá prijateľnejšie a nenásilne zmeniť iba touto cestou. Výsledkom bolo, že v roku 1987 vyprodukoval seriál A Different World. Jeho príbeh sa odohrával na černošskej vysokej škole aké existujú dodnes. Cosbyho zatlačil do úzadia televíznej pozornosti až animovaný seriál Simpsonovci z roku 1989. Show Billa Cosbyho definitívne skončila v roku 1992. Vie sa, že ho celý čas natáčali v New Yorku, pretože Cosby neznášal Hollywood. Množstvo z prvkov, scénok a rozhovorov v show pochádzalo z Cosbyho vlastnej rodiny. Jeho filmová manželka Clair Huxtable mala stredné meno Hanks, čo je dievčenské priezvisko Cosbyho manželky Camille. V seriáli, presne tak, ako v jeho reálnom živote, mala aj rodina Huxtablovcov štyri dcéry a syna.

Počas 80-tych rokov hral komik nielen vo vlastnej show, ale aj vo viacerých filmoch. Objavil sa v muzikálovej komédii Lou Rawls Parade of Stars, televíznom muzikáli Motown Returns to the Apollo, dokumentárnej snímke In Remembrance of Martin a v roku 1987 aj vo filme Leonard Part 6. Práve posledný z nich je medzi kritikmi považovaný za jednu z najväčších filmových katastrof.

Nové desaťročie odštartoval Cosby filmom Otec je duch v roku 1990. O štyri roky už televízia vysielala jeho show The Cosby Mysteries. V roku 1996 sa na pľaci stretol s Robinom Williamsom pri natáčaní snímky Jack, ktorý vznikol v réžii Francisa Forda Coppolu. V tom istom roku vytvoril aj show s príznačným názvom Cosby. Hviezdou seriálu bola popri Billovi aj Phylicia Rashad, ktorá v Show Billa Cosbyho stvárnila jeho manželku Clair. Neskôr Cosby produkoval filmy ako Little Bill a Ten najlepší.

Najväčšou ranou v živote úspešného komika bolo, keď v roku 1997 neznámy páchateľ zavraždil jeho syna Ennisa, ktorý na rýchlostnej komunikácii opravoval odstavené pokazené auto. S manželkou Camille O. Cosby sú spolu od roku 1964 a majú ešte štyri dcéry - Eriku, Erin, Ensu, Evin. Ich mená sa začínajú na písmeno E ako "excellence", teda znamenitosť, dokonalosť. Cosbyho manželke koluje v žilách krv Nancy Hanks, matky prezidenta Abrahama Lincolna, a je tiež príbuznou herca Toma Hanksa.

Po úspechoch na televíznom plátne sa Bill Cosby zmocnil pera a začal písať. Je autorom knihy Fatherhood, ktorá sa na 54 týždňov stala najlepšie predávaným bestsellerom. Okrem toho naspieval 21 albumov za ktoré získal osem Gold Records a päť cien Grammy. V roku 1994 ho uviedli do siene slávy.