Zomrel jeden zo zakladateľov Pink Floyd Syd Barrett

11. júl 2006 o 17:35 SITA

BRATISLAVA 11. júla (SITA/AP) - Hovorkyňa skupiny Pink Floyd dnes oznámila, že vo veku 60 rokov zomrel jeden zo zakladateľov skupiny Pink Floyd Syd Barrett. "Barrett zomrel pred niekoľkými dňami," povedala hovorkyňa, ktorá odmietla povedať svoje meno, kým kapela nevydá oficiálne oznámenie. Príčinu smrti neuviedla.

Barrett spoluzakladal skupinu v roku 1965. Z jeho pera pochádza mnoho raných piesní kapely. Skupina sa stala miláčikom londýnskej scény. Album The Piper at the Gates of Dawn z roku 1967 bol úspešný nielen komerčne, ale aj medzi kritikmi. Barrett však v roku 1968 kapelu opustil. Veľkú časť svojho ďalšieho života strávil v rodnom meste Cambridge. "Barrett bude mať súkromný pohreb," povedala hovorkyňa kapely.