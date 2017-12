Zomrel Syd Barrett - spoluzakladateľ Pink Floyd

Londýn 11. júla (TASR) - Spoluzakladateľ legendárnej rockovej kapely Pink Floyd Syd Barrett už nie je medzi živými.

11. júl 2006 o 18:52 TASR

Niekdajší gitarista kultovej formácie, ktorého po odchode zo skupiny v roku 1968 nahradil David Gilmour, zomrel podľa oficiálne nepotvrdených informácií v piatok vo veku 60 rokov. Príčiny ani miesto hudobníkovho úmrtia nie sú zatiaľ známe.

Syd Barrett sa napriek svojej umeleckej geniálnosti stal príliš zavčasu predmetom špekulácií a nakoniec i obeťou drogovej závislosti, ktorá mu spôsobovala psychické problémy a značnú labilitu. Navyše mnoho rokov trpel na cukrovku.

Kolegovia z Pink Floyd však na svojho niekdajšieho "parťáka" nezabudli a údajne mu venovali skladbu Shine On You Crazy Diamond na mimoriadne úspešnom albume Wish You Were Here (1975).

Syd Barrett, ktorý stál spoločne s Rogerom Watersom, Nickom Masonom a Rickom Wrightom pri zrode Pink Floyd v roku 1965, nahral aj dva sólové albumy s titulmi The Madcap Laughs a Barrett. Jeho tvorba ovplyvnila také osobnosti hudobnej scény akou je napríklad David Bowie.

Rodinne založený gitarista, spevák a skladateľ v jednej osobe strávil ostatné roky života v úzadí, a to hlavne doma v rodnom meste Cambridge, kde používal svoje občianske meno Roger Keith Barrett. Nezriedka sa vybral na cyklistickú túru či na pešiu prechádzku, avšak kontaktu s fanúšikmi alebo novinármi sa viac-menej vyhýbal.