Eastwood dostane prestížnu cenu Stanley Kubrick Britannia Award

11. júl 2006 o 18:22 SITA

BRATISLAVA 11. júla (SITA/Reuters) - Americký herec a režisér Clint Eastwood sa stane držiteľom najprestížnejšieho ocenenia British Academy of Film and Television Arts/Los Angeles (BAFTA/LA) Stanley Kubrick Britannia Award za výnimočný prínos do filmu. Cenu mu odovzdajú počas 15. ročníka Britannia Awards, ktorý by sa mal konať 2. novembra. "Clint Eastwood je bezpochyby ikona s obrovskou kreativitou pred aj za kamerou," povedal prezident BAFTA Peter Morris. "Sme veľmi radi, že mu môžeme vzdať česť týmto najprestížnejším filmovým ocenením," dodal.

Eastwood režíroval viac ako 25 filmov, vrátane filmu Million Dolar Baby, za ktorý dostal Oskara za najlepší film a najlepšiu réžiu. Svoju hereckú kariéru začal v polovici 50-tych rokov. Hral vo filmoch Madisonské mosty, Krvná pomsta či Absolútna moc, ktoré zároveň režíroval. Za filmy Nezmieriteľní a Million Dolar Baby bol nominovaný na Oskara za najlepší herecký výkon. Medzi držiteľov ceny BAFTA/LA patria aj herci Tom Cruise, Tom Hanks, Michael Caine a režisér Martin Scorsese.