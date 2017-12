Pred Pohodou je tu CD so slovenskou hudbou

Šestnásť skladieb od šestnás?tich slovenských interpretov je na CD, ktoré vyšlo dnes v denníku SME s prílohou SMusic. Všetci hudobníci vystúpia na trenčianskom festivale Bažant Pohoda. Výberovka, zahrnujúca punk, hip-hop, world music, rock alebo alternat

12. júl 2006 o 11:00

ívu, je o to zaujímavejšia, že obsahuje množstvo raritných nahrávok, ktoré ešte nik?dy ne?vy?šli.

Úvodná skladba sa volá Pri ľáne a pochádza z archívu skladateľa Svetozára Stračinu, ktorý vedel geniálne upravovať slovenský folklór a písal aj množstvo nezabudnuteľnej filmovej hudby (za všetky napríklad Pacho, hybský zbojník). Na festivale jeho diela uvedie špeciálne zostavený veľký orchester.

Polemic sú stálicou ska scény. Na konte majú šesť albumov, posledný v štýlovom obale a s názvom Nenudin. Skladba Mládenci je špecifickou kombináciou cimbalu, folklóru a latino hudby.

Alternatívne Karpatské chrbáty si už roky držia povesť jednej z najvtipnejších kapiel na Slovensku, pričom spevák Braňo Jobus pôsobí ešte v uletenejších Vrbovských víťazoch. Skladba Takto sa žije v našom pásme od "Pražského výberu z Vrbového" pochádza z ich štvrtého rovnomenného albumu.

Naopak, novou tvárou je modranská skupina Pii Jem a Matelko, za ktorou stojí Peter Tarkay, bývalý člen zostavy Malevil. Hrajú hip-hop s istým zveličením. Na tohtoročnej Pohode si odškrtnú koncertnú premiéru.

Karol Mikloš patrí do alternatívnej scény. Už roky vzdáva hold britskej gitarovej hudbe 80. rokov. Insane je jeho novým singlom a môžeme ho brať ako predzvesť pripravovaného tretieho albumu po anglicky spievajúceho melancholika.

Nesmrteľne jedovatá od bratislavských Le Payaco je najostrejšou piesňou z ich najnovšieho albumu Všetko sa dá zjesť.

Longital je nový názov pesničkárskeho dua Dlhé diely a skladba Drzka pochádza z ich ešte len chystaného albumu.

Bratislavské dievčatá sú punková klasika z repertoáru kapely Lord Alex. Dnes ju hráva Zóna A, pretože patrí Lumpovi, basistovi kapely, ktorý v Lordovi Alexovi v minulosti pôsobil.

Vandali sú objavom slovenskej punkovej scény. Trio zo Sv. Jura sa nedrží filozofie No Future, ale skladá veselé pesničky, ktorých príkladom je Pekárka z ich tohtoročného debutu.

Čoraz populárnejšou a úspešnejšou skupinou sú bratislavské Živé kvety, ktoré prispeli na toto CD denníka SME a festivalu Bažant Pohoda skladbou Dni ako komíny.

Britpop na Slovensku? Prečo nie. Pesničky bratislavských Diego dýchajú súčasnou ostrovnou gitarovou scénou, o čom svedčí aj pieseň I know myself. Debutový album štvorice, kde hrávajú členovia Vetroplachu a Le Payaco, by mal nasledovať.

Tucan tvoria žiaci základnej školy Jonatán Pastirčák (violončelo, spev) a Adam Matej (bicie). Rovnako neobvyklé ako vek a nástroje sú aj ich pesničky, ktoré sú veľkou nádejou pre našu malú alternatívnu scénu.

Hip-hopová trojica A.M.O. v zložení Moe, Opak a dídžej Viktor Hazard sa do širšieho povedomia poslucháčov dostala svojskou kombináciou dancehallu a rapu. Takou je aj ich známa a populárna skladba Bratislava.

Lavagance hrajú neuveriteľný mix hudby, ktorú pomenovali ako Future Retro Cinematic Hippie Sound. Partia známych bratislavských hudobníkov je zastúpená skladbou Miles, ktorá predznamenáva ich debutový album. Ten by mal vyjsť na jeseň.

Bez ladu a skladu už svoju kariéru uzavreli, ale viac ako desať rokov stará pesnička Mäkkýše potvrdzuje nadčasovosť kapely, v ktorej sa prvýkrát zviditeľnil Michal Kaščák, dnes šéf Pohody.

Záverečná skladba symbolicky pripadla klávesistovi a skladateľovi Mariánovi Vargovi. Je to tiež starší kúsok z jeho sólového albumu Stále tie dni.

