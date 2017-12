Eddie Murphy sa údajne stretáva s Melanie Brown

12. júl 2006 o 9:15 SITA

BRATISLAVA 12. júla (SITA) - Hollywoodsky herec Eddie Murphy sa údajne tajne stretáva s bývalou členkou skupiny Spice Girls Melanie Brown. Podľa internetovej stránky Hollywood.com sa pár snaží udržať svoju začínajúcu romancu pod rúškom tajomstva, no hollywoodska novinárka Perez Hilton ich odhalila. Rozprávala sa s niekoľkými priateľmi Murphyho a Brown, ktorí vzťah potvrdili. "Chceli sa držať pri zemi a udržať to v tajnosti. Určite sú však spolu," uviedol zdroj.

Brown, ktorú fanúšikovia poznali aj pod prezývkou Mel B sa presťahovala do Los Angeles a minulý rok vydala svoj sólový album L.A. State of Mind. Murphy sa so svojou ženou Nicole, s ktorou vychovával päť detí rozviedol po trinástich rokoch manželstva tento rok v apríli.