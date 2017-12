Elizabeth Taylor je príliš veľký pôžitkár na to, aby schudla

12. júl 2006 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 12. júla (SITA) - Legendárna herečka Elizabeth Taylor odmieta hladovať pre chudšiu postavu a prispôsobiť sa tak hollywoodskym štandardom, pretože jedlo doslova miluje. Podľa internetovej stránky Contactmusic, váha hviezdy strieborného plátna celú jej kariéru kolísala, no nikdy samu seba nevystavovala tlaku, keď prišlo na diétu. "Želala by som si byť chudšia, no nedokážem to. Jedlo si jednoducho príliš užívam. Som príliš veľký pôžitkár na to, aby som mohla byť chudá," uviedla Taylor.