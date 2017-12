Sean Lennon vydá nový album

12. júl 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 12. júla (SITA/AP) - Osem rokov po sólovom debute Sean Lennon vydáva svoj druhý album Friendly Fire. Podľa jeho nahrávacej spoločnosti Capitol Records by sa album mal objaviť na pultoch predajní už 26. septembra. Prvý album Into the Sun vydal syn Johna Lennona v roku 1998. "Medzi oboma albumami je dosť veľký časový rozdiel, pretože som sa z pomerov v hudobnom priemysle cítil sklamaný," uviedol 30-ročný Lennon v stanovisku. "Neprestal som nahrávať či hrať, iba som to robil diskrétnejšie. Friendly Fire je iba experiment, ktorým chcem zistiť, či sa dá moja hudba opäť hrať verejne." Lennon tiež produkoval krátky film ku každej piesni na albume. Filmíky režíroval Michele Civetta a objavili sa v nich i Lindsay Lohan, Bijou Phillips, Asia Argento, Devon Aoki, Carrie Fisher, Jordana Brewster a mnoho iných. Lennon si vo všetkých filmoch aj sám zahral a ukážky si je možné stiahnuť na jeho oficiálnej internetovej stránke.