Snoop Dogg v októbri vydá album

12. júl 2006 o 12:15 SITA

BRATISLAVA 12. júla (SITA/Reuters) - Raper Snoop Dogg vydá 17. októbra svoj ďalší sólový album Blue Carpet Treatment. Hosťovať by na ňom mali Stevie Wonder, the Game, R. Kelly, Brandy a Daz & Kurupt. Album poukazuje na konflikt medzi Afroameričanmi a Hispáncami v niektorých častiach štátu Kalifornia. Dôkazom toho je skutočnosť, že album produkujú Neptunes a rovnako aj názov pilotnej piesne Vato, čo znamená v španielskom slangu priateľ.

Momentálne sa Snoop rozhoduje, ktorých 16 spomedzi už nahraných tristo piesní vyberie. Vyjadril sa, že na albume pracoval deväť mesiacov a teraz len vyberá, čo naň dá. Známa je aj jeho spolupráca s Dr. Dre. Nie je však isté, či sa niečo z ich práce dostane aj na nahrávku.

Okrem CD by chcel americký raper v novembri vydať aj DVD The Adventures of the Blue Carpet Treatment. Disk bude obsahovať desať animovaných a niekoľko ďalších klipov. Dve alebo tri videá plánuje zverejniť na internetovom portáli iTunes alebo YouTube.