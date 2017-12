Natalie Portman sa v novom filme objaví úplne nahá

13. júl 2006 o 8:05 SITA

BRATISLAVA 13. júla (SITA) - Herečka Natalie Portman sa objaví úplne nahá v pripravovanom filme Goya's Ghosts o živote španielskeho maliara Francisca Goyu. Podľa stránky pagesix.com bude Portman hrať maliarovu múzu, ktorú obvinia z ateizmu a v scéne s bičovaním ju vyzlečú úplne donaha. Herečka mala byť pôvodne nahá aj vo filme Na dotyk, scénu však pri finálnej úprave režisér Mike Nichols vystrihol. Mladá herečka odmieta tvrdenia, že by sa podobnými scénami chcela zbaviť imidžu detskej hviezdy, ktorý sa s ňou nesie od účinkovania vo filmoch Leon a Hviezdne vojny. "Nerobím to preto, aby som si niečo dokazovala. Iba si idem svojím životom a robím to, čo cítim, že je správne," povedala herečka.