Johnny Cash sa prebojoval na čelo americkej hitparády

13. júl 2006 o 10:30 SITA

BRATISLAVA 13. júla (SITA/AP) - Aj keď americký spevák Johnny Cash zomrel pred takmer troma rokmi, v plnej sile sa vrátil do hitparád. Po 37 rokoch totiž opäť spočinul na absolútnom vrchole hitparády v predajnosti hudobných nosičov. Za tento úspech vďačí najmä kompilácii s názvom American V: A Hundred Highways. Tomuto albumu stačilo na to, aby sa prebojoval na čelo rebríčka albumov Billboard's Top 200 iba 88 tisíc predaných nosičov. Posledný album, ktorým sa Cash prebojoval na prvé miesto bol Johnny Cash at San Quentin z roku 1969. Cashova novinka na druhé miesto v country rebríčku odsunula skupinu Dixie Chicks s albumom Taking the Long Way. Johnny Cash zomrel na problémy s cukrovkou 12. septembra 2003 vo veku 71 rokov. Jeho manželka June Carter zomrela v ten istý rok v máji.