ČESKÝ SPEVÁK SO ZLATÝM TENOROM OSLÁVI 14. JÚLA 67. NARODENINY

13. júl 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 13. júla (SITA) - Velikán českej hudobnej scény Karel Gott sa narodil 14. júla 1939 v Plzni. Spevák, ktorého tenor pozná česká hudobná scéna od roku 1963, dostal svoj prvý angažmán už päť rokov predtým v kaviarni Vltava. V rokoch 1958 až 1960 začínal na amatérskych speváckych súťažiach, kde sa prezentoval najmä džezovými a populárnymi piesňami.

Prvý singel mu vyšiel už v roku 1962. Naspieval vtedy duet s džezovou speváčkou Vlastou Průchovou pod názvom Až nám bude dvakrát tolik. O rok neskôr odišiel z konzervatória a až do roku 1966 viedol súkromné štúdio. V roku 1962 sa prvýkrát umiestnil v ankete Zlatý slávik. Obsadil síce 49. miesto, no oproti prvému ročníku, kedy dostal len tri hlasy, to bol úspech.

Vďaka výsledkom Zlatého slávika dostal angažmán v divadle Semafor a ponuku od firmy Supraphon vydať svoj prvý sólový singel českej verzie piesne Moon River od Henryho Manciniho, z čoho vznikla pieseň Měsíční řeka. V roku 1963 bodoval hitom Oči sněhem zaváté a o rok neskôr už v ankete Zlatý slávik zvíťazil. Svojmu vydavateľstvu zostal Gott verný aj naďalej a v roku 1965 v ňom vydal svoju prvú LP platňu s názvom Zpívá Karel Gott. Bezprostredne po tom si na zoznam svojej diskografie pripísal platňu The Golden Voice of Prague, ktorú pre zahraničný trh naspieval v angličtine. Jeho úspech však neutíchal ani doma a už v roku 1966 sa umiestnil na prvom mieste medzinárodného festivalu Bratislavská lýra. Práve tam sa po prvý raz stretol so zástupcami spoločnosti Deutsche Grammophongesellschaft. Po roku spolupráce sa na trhu objavil prvý nemecký singel s piesňami Bist du das Glück? a Weißt du wohin. Po úspešných hitoch nasledovala platňa Die goldene Stimme aus Prag, ktorú si kúpilo 450 000 fanúšikov. V nemecky hovoriacich krajinách dostal Gott pre tento úspech prezývku Zlatý hlas z Prahy. Povestnému tenoru tlieskali priaznivci aj v roku 1967 počas 7-mesačného angažmánu v hoteli Frontier v nevadskom Las Vegas. Po návrate vydal tematický album Vánoce ve zlaté Praze, ktorý odborná verejnosť považuje za jeden z najlepších vianočných albumov.

Sedemdesiate roky znamenali rastúci záujem o jeho osobu. Fanúšikom sa za priazeň odvďačil 10-dielnym hudobným seriálom Karel Gott ve Slaném. Ako herec sa prejavil v hudobnom príbehu Hvězda padá vzhůru. Naspievanie titulnej piesne k rozprávke Včielka Maja mu zaručilo medzinárodný úspech a päť zlatých platní Polydoru. V tretí májový deň roku 1977 mu udelili titul Zaslúžilý umelec. Gott sa zaslúžil aj o to, aby pražskú Lucernu poznali aj nemecky hovoriaci fanúšikovia. Jeho tradičný 90-minútový vianočný koncert z tejto sály zaznamenal v roku 1978 televízna stanica ZDF pod názvom Die goldene Stimme aus Prag. V tom istom roku ocenili Nemci speváka Karnevalovou čapicou mesta Kolín nad Rýnom, ktorú každý rok získava len jedna osobnosť kultúrneho a spoločenského života. Gottov úspech spočíval v oslovovaní širokej verejnosti. Jeho skladby sa dali zaradiť do popu, country, ľudovej hudby či klasiky. V roku 1979 dokonca hosťoval na country festivale Fan Fair v americkom Nashville.

Svoj medzinárodný úspech rozšíril Gott aj v 80-tych rokoch. Prvým dôkazom je hudobný film Po stopách bel canta z roku 1981. S ním sa spája aj nemecko-taliansky album Bella Italia. Platňa, ktorú vydala spoločnosť Polydor, bola za miliónový export do zahraničia ocenená Zlatou platňou Supraphonu. Spevácke majstrovstvo Gotta potvrdila v roku 1983 mníchovská Zlatá medaila Hermanna Lönsa za rozvoj nemeckej ľudovej piesne. V roku 1984 získal historicky prvú cenu divákov pod názvom Televízna rolnička a následne tiež ocenenie za najlepšieho interpreta belgického rozhlasu a televízie BFR Anténa cti. Dvadsiateho Zlatého slávika si medzi svoje ocenenia pripísal 24. februára 1985. V tom istom roku získal aj titul Národný umelec. V roku 1986 ho firma Supraphon označila za najpredávanejšieho umelca vo svojej histórii a udelila mu platinovú platňu. Za 20-ročnú spoluprácu získal Zlatú ihlicu Polydoru, ktorou sa okrem Gotta môžu pýšiť už len Leonard Bernstein a Herbert von Karajan.

Gottova pozícia na domácej scéne neoslabla ani po páde bývalého režimu. V roku 1991, kedy vznikla nová televízna anketa TýTý, sa stal jej prvým a zároveň absolútnym víťazom. V marci toho istého roku sa ako prvý v histórii zapísal do Siene slávy Akadémie populárnej hudby a získal svojho 22. Zlatého slávika. Od roku 1997 sa pravidelne stával víťazom ankety, ktorá je dnes známa pod názvom Český slavík. Jeho početné ocenenia doplnila Diamantová platňa za predajnosť.

