Nitrianska galéria predstavuje slovenských výtvarníkov rôznych generácií

13. júl 2006 o 12:28 TASR

Nitra 13. júla (TASR) - Nitrianska galéria každoročne obohacuje program kultúrneho leta v Nitre ponukou výstav výtvarných diel sochárov, maliarov, keramikárov a iných umelcov rôznych generácií i ďalšími kultúrnymi podujatiami.

Z výstavného programu tohto leta bude k najväčším expozíciám patriť prezentácia súboru diel z celoživotnej tvorby významného slovenského surrealistu Karola Barona. Výstavu pod názvom Výber z tvorby otvoria 20. júla a potrvá do 27. augusta. Výtvarník Karol Baron, ktorý sa venoval kresbe, maľbe a tapisérii, tragicky zahynul v roku 2004 vo veku 65 rokov. Popri kreatívnej tvorbe pôsobil ako pedagóg na nitrianskej Univerzite Konštantína Filozofa.

V Nitre žije a pracuje výtvarníčka Stanislava Batelová-Michalčeková, ktorá sa venuje najmä tapisérii a komornej maľbe. Pri príležitosti životného jubilea výtvarníčky, päťdesiatich narodenín, pripravila galéria výber jej prác z rokov 2000-2005. Návštevníci si môžu už otvorenú výstavu pozrieť do 27. augusta.

Galéria predstavuje aj tvorbu najmladšej generácie slovenských výtvarných umelcov. Do ponuky výstav zaradila súbor kresieb sochárky Verony Prokopovej, ktorá sa do povedomia výtvarnej obce i verejnosti zapísala zaujímavým projektom arteterapie - kreativity a výtvarného prejavu pacientov Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. Výstava jej prác potrvá v Nitre od 26. júla do 3. septembra. Priestory galérie sú počas letných prázdnin pripravené prijať i deti a oddychujúcich školákov. Každú stredu sa tam môžu stretnúť s lektormi a výtvarníkmi, ktorí ich zasvätia do tajov výtvarného umenia. Vedomosti si môžu na mieste overiť svojimi kresbami a maľbami, pričom pomôcky, farby a iný materiál im poskytne galéria.