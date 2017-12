Tretie pokračovanie Shreka pozná hlasy nových postáv

BRATISLAVA 13. júla (SITA/Reuters) - Spoločnosť Dreamworks Animation obsadila nové postavy v treťom pokračovaní Shreka. V strašidelnom príbehu Shrek 3 si zásahovú jednotku princezien "zahrajú" Amy Sedaris ...

13. júl 2006 o 16:10 SITA

BRATISLAVA 13. júla (SITA/Reuters) - Spoločnosť Dreamworks Animation obsadila nové postavy v treťom pokračovaní Shreka. V strašidelnom príbehu Shrek 3 si zásahovú jednotku princezien "zahrajú" Amy Sedaris (Popoluška), Amy Poehler (Snehulienka), Maya Rudolph (Zlatovláska) a Cheri Oteri (Šípková Ruženka). Toto komando pod velením Princeznej Fiony odvráti štátny prevrat Princa Krasoňa, ktorému prepožičal hlas Rupert Everett.

Animácia, ktorú bude distribuovať Paramount Pictures, by sa mala v kinách objaviť 18. mája 2007. Zaznejú v nej aj hlasy niekoľkých uznávaných komikov. Ian McShane zo seriálu Deadwood sa predstaví ako Kapitán Hook, John Krasinski z televíznej série The Office ako rytier Lancelot a veterán komediálnej skupiny Monty Python Eric Idle ako čarodejník Merlin. Predstavitelia hlavných postáv sa ani v tretej časti nezmenia. Ako Shrek sa tak už tretíkrát predstaví Mike Myers, Princeznej Fione hlas prepožičia Cameron Diaz, ako Oslík sa predstaví Eddie Murphy a Kocúra v Čižmách narozpráva Antonio Banderas. Kráľovi Artušovi aka Artiemu hlas prepožičia popový spevák Justin Timberlake.

V treťom pokračovaní sa Shrek dostane do nepríjemnej situácie. Keď ochorie jeho svokor Kráľ Harold (John Cleese), musí nájsť následníka trónu, inak sa bude musieť stať kráľom on sám a vzdať sa svojej močariny. Úlohou poverí Oslíka a Kocúra v čižmách. Tí sa teda snažia nájsť rebelujúceho brata Princeznej Fiony Artieho. Princ Krasoň medzitým zaútočí na mesto a s pomocou armády rozprávkových zloduchov sa snaží dostať k trónu. Fiona so svojou matkou Kráľovnou Lillian (Julia Andrews) a ďalšími svojimi kamarátkami - hrdinkami zostavia obranné sily, aby ochránili svoje "žili spolu až naveky".