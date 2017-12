Žbirka poskladal svoj nový klip zo ženských aktov

Bratislava 13. júla (TASR) - Z fotografií ženských aktov je poskladaný nový klip známeho speváka Mira Žbirku k piesni Kráľovná rannej krásy.

13. júl 2006 o 16:18 TASR

Zaujímavý klip, ktorý bude mať premiéru o niekoľko dní, vznikol v spolupráci s fotografom Tónom Stanom. S ním sa už Žbirka stretol už pri fotografovaní obalu na album The Best of 93-03, ich druhá - aktuálna spolupráca bola však o niečo "pikantnejšia".

Fotograf, ktorý tvrdí, že nahota nemusí byť vulgárna, totiž do klipu vyberal a fotografoval mierne odhalené "kráľovné rannej krásy".