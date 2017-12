Miro Žbirka nakrútil klip, chystá turné a vydá dualdisk

13. júl 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 13. júla (SITA) - Populárny slovenský spevák Miro Žbirka chystá premiéru nového videoklipu. Na jeseň ho čaká koncertné turné po Českej republike a vydanie dualdisku. Na CD strane hudobnej novinky bude revitalizovaný album Dúhy s piesňou Mám ťa viac. Na DVD strane záznam The Best Of Tour z koncertov po Slovensku.

Diváci v Českej republike budú mať 19. júla možnosť prvýkrát vidieť klip k singlu Kráľovná rannej krásy, ktorý vznikol v spolupráci s fotografom Tonom Stanom. Vo videu Davida Beránka použili fotografie prevažne ženských aktov. Fotograf si pritom sám určoval, ktoré snímky a akým spôsobom použijú.

V auguste si nestarnúci spevák plánuje spolu s rodinou užiť týždennú dovolenku v Paríži. Čaká ho aj pracovná cesta do Londýna, kde bude pripravovať novembrový koncert v jednom z tamojších klubov.