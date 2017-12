Clapton predstavuje posledný album

Eric Patrick Clapton sa narodil 30. marca 1945 v anglickom Ripley. Už ako školáka ho fascinoval blues a na svoje trináste narodeniny dostal svoju prvú vlastnú akustickú gitaru. Kým sa naučil akordy, takmer hru na gitare vzdal. Prvé pocity slávy si vyskúšal vďaka úspechu formácie The Yardbirds, kapely, ktorej repertoár poznačil vplyv bluesu a rock and roll. Postupne sa o Claptonovi hovorilo stále viac aj v rešpektovaných gitarových kruhoch. Clapton sa začal prejavovať ako nádejný spevák a textár. Dodnes je známy pod prezývkou Slowhand a patrí do skupiny najrešpektovanejších hudobníkov súčasnosti. Jeho hudobný rukopis sa v priebehu jeho kariéry niekoľkokrát menil, no svet ho považuje za hudobného inovátora. V rámci európskeho turné k jeho poslednému albumu CD Back Home vystúpi aj v Českej republike. Album Back Home, ktorý vyšiel v auguste 2005, vznikal dlhšie než rok. Dovršuje jeho cestu potulného muzikanta. (ani)

Eric Clapton - štvrtok 20. júla, Sazka Arena, o 20.00.

Foto - www.supermusic.sk