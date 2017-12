Matt Bianco začína svoje svetové turné Svetoznáma skupina Matt Bianco, ktorú založil Mark Reilly, koncertuje prvýkrát v metropole Maďarska. Začína tu svoje svetové turné a predstavuje najnovší album Matt's Mood. Matt Bianco vniesli začiatkom 80. rokov do európskeho popu prvky temperamentnej brazílskej hudby. Ich najväčšie hity Ordinary Day, I Never Meant To, Wrong Side Of The Street, La Luna, Say The Words, Golden Days, Ronnie's Samba, Kaleido-scope či Slip and Sliding zneli na diskotékach celého sveta a dlho sa držali na popredných miestach v rebríčkoch hitparád. Istý čas s nimi spievala aj známa speváčka Basia Trzetrzelewska, ktorá priniesla brazílske tóny a poľské hudobné motívy. Na tomto koncerte odznejú všetky ich slávne hity, ale aj najnovšie skladby zo spomínaného nového albumu. (kimr)

Matt Bianco: Matt's Mood World Tour - štvrtok 20. júl, Amfiteáter na Margitinom ostrove, o 20.00. FOTO - www.bbc.co.uk