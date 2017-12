Berlínski umelci vystavujú svoje práce

"Ak sa chce niekto z mladých umelcov dostať do svetového diania v umení, musí žiť a tvoriť v Berlíne." Podobné výroky čoraz častejšie zaznievajú v diskusiách o súčasnom umení. Je dnešný Berlín naozaj najaktuálnejším umeleckým centrom? Aké je mladé umenie v Berlíne? Aspoň čiastočnú odpoveď na tieto otázky môžete nájsť na tejto výstave, na ktorej Dom umenia mesta Brna predstavuje viac než dvadsať mladých berlínskych umelcov. Výstava je pokračovaním voľného cyklu Privátní pohled a je sústredená na aktuálnu prácu s figurálnou tematikou, so znakovou štylizáciou a rôznymi maliarskymi prístupmi. (ani)

Kacíř & spol. - Dům pánů z Kunštátu, 1. poschodie, Dominikánska ul. 9. Výstava potrvá do 6. augusta.