Viedeň

HUDBA - ROCK, POP,

14. júl 2006 o 0:00

JAZZ A ETNO

Viedenská Stadthalle, Vogelweidplatz 14

16. 7. Eric Clapton. Back Home Tour o 19.30

Jazz Fest Wien (29. 6. - 16. 7.)

Radnica - nádvorie Arkadenhof, nám. Rathausplatz

14. 7. Madeleine Peyroux o 19.00

15. 7. Gianmaria Testa / Gabriele Mirabassi / Richard Galliano "Tangaria" o 18.30

16. 7. Mina Agossi / Edmar Castaneda o 19.30

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

14. 7. Breinschmid-Heginger Duo o 20.00

15. 7. Lorenz Raab: XY Band o 20.00

16. 7. Testoftime feat. Martin Siewert, Philipp Quehenberger, Didi Kern, Dieb 13 o 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

14. 7. Mojo Blues Band o 21.00

15. 7. Joe & Co. o 21.00

17. 7. Worried Men Skiffle Group & Michael Frank o 21.00

18 7. Oscar Klein & Martin Breinschmid & die Radio Kings o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hotel Hilton Vienna

16. 7. Ramsey Lewis Trio: The Gospel According to Ramsey Lewis o 20.00

18. 7. The Bad Plus o 20.00

20. 7. Sharon Jones and the Dap-Kings o 20.00

LETNÉ DIVADLÁ

A KABARET

Letztes Erfreuliches Operntheater, Baumannstrasse 2

do 22. 7. Súboj pohlaví od My Fair Lady po Annie get your gun, st - so o 20.00

Wiener Lustspielhaus, Am Hof,

do 26. 7. Viedenský sen noci svätojánskej o 20.00

Komödie am Kai, Franz-Josefs-Kai

do 31. 8. L. Gersche: Motýle sú slobodné, ut - so o 20.15

VYBRANÉ VÝSTAVY

Múzeum moderného umenia MUMOK, Museumsplatz 1

do 16. 7. Viedenský akcionizmus

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 17. 9. Lorenzo da Ponte

Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1

do 17. 9. Leto lásky

Albertina, Albertinaplatz 1

do 20. 9. Mozart. Experiment osvietenstva

Kunst Haus Wien, Untere Weisserberstrass 13

do 1. 10. HR Giger

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 2. 10. Telo, tvar a duša

Múzeum Sigmunda Freuda, Bergasse 19

do 5. 11. Gauč: od myslenia v ľahu

Hermesova vila - Wien Museum, Lainzer Tiergarten

do 7. 1. 2007 Viedenské portréty

Centrum architektúry Wien, Museumsplatz 1

do 31. 12. 2008 a-prehliadka. Rakúska architektúra

RÔZNE PODUJATIA

13. 7. - 13. 8. ImPulsTanz 2006 Vienna International Dance Festival

Burgtheater, Dr.-Karl-Lueger-Ring 2

18. 7. Emio Greco I PC (Hol.) o 21.00

Viedenský prístav úspešne rozširuje svoju kapacituViedenský prístav zaznamenal v roku 2005 obrat 40 miliónov eur, čo je o 5,5 % viac ako v roku 2004. Rovnako za minulý rok zvýšili obrat tovarov všetky firmy sídliace v metropole na celkových 11 miliónov ton. Zisk narástol o 28,1 % do výšky 8,2 miliónov eur. "Prístav zaznamenal v rámci obchodu za minulý rok silný nárast takmer vo všetkých oblastiach od obratu až po počet pasažierov," bilancuje viceprimátor a mestský radca pre financie a hospodárstvo Sepp Rieder.

Sídli tam 120 spoločností vrátane takých logistických firiem ako Schenker, Kühne & Nagel, DHL alebo Rail Cargo Austria. V roku 2005 v nich pracovalo 5000 ľudí. Prekládka tovaru sa za minulý rok zvýšila na rekordných 4,5 milióna ton. Prístav v týchto dňoch rozširuje svoju kapacitu zameranú na transport sypkého tovaru, ako napríklad soli, sódy, grafitu či magnezitu. Tento týždeň 12. júla 2006 otvoril viceprimátor Sepp Rieder v prístavisku Freudenau nové zariadenie na skladovanie a vybavovanie takýchto surovín. Pozostáva z 1500 m2 veľkej haly a 10-tonového hydraulického bagra, pomocou ktorého sa bude tovar nakladať i vykladať. FOTO - INTERNET

Mozart bol úzko spätý s Dómom sv. ŠtefanaKultúrne podujatia súvisiace s jubilejným Mozartovým rokom sa konajú aj vo viedenskom Dóme sv. Štefana. Vystavená je tu kniha so záznamom o úmrtí tohto slávneho skladateľa. Mozart mal mimoriadny vzťah ku viedenskej katedrále. Tu si aj zobral za manželku 4. augusta 1782 Constanze Weberovú. Pri zápise do katedrálnej sobášnej knihy však urobili byrokrati chybu - ženích Mozart je v nej uvedený pod menom Wolfgang Adam. Dve z jeho šiestich detí boli vo viedenskom Dóme pokrstené. Aj posledná rozlúčka s týmto hudobným velikánom sa konala v kaplnke katedrály. Vo vystavenej knihe záznamov o úmrtiach z roku 1791 je uvedený pohreb tretej kategórie na viedenskom Cintoríne St. Marxera. Okrem mimoriadnej výstavy, ktorá bude otvorená do 15. októbra, sa budú v Dóme do konca roka 2006 konať ďalšie spomienkové podujatia na Mozarta. Pri kaplnke s krstiteľnicou je inštalovaná pamätná tabuľa, pripomínajúca spätosť Mozarta s katedrálou.

Správcovia Dómu sv. Štefana vo Viedni, ktorý každoročne navštívia tri milióny ľudí, sa po druhý raz rozhodli niektoré časti katedrály počas leta uzatvoriť, prípadne obmedziť do nich vstup zavedením poplatku. Vstupné na výstavu "Štefansdóm v čase Mozarta" je tri eurá, deti do 14 rokov majú vstup zdarma.

FOTO - archív Compress

Festival literárnej tvorby pozýva na letné stretnutiaaZaujímavé literárne večery pod názvom O-Töne 2006 očakávajú počas júla a augusta návštevníkov muzeálneho komplexu Museums Quartieru. Na festivale literatúry sa môžete bližšie zoznámiť s aktuálnou rakúskou tvorbou, kde v centre jednotlivých autorských čítaní stojí autor a jeho texty. Poprední súčasní tvorcovia ako Michael Stavaric, Alois Hotschnig, Bettina Balaka, Evelyn Grill, Thomas Glavinic, Peter Henisch ponúknu publiku na rôznych miestach rozľahlého a netypického nádvoria múzea úryvky z vlastnej tvorby. Záverečné autorské čítanie sa uskutoční 31. augusta prezentáciou Wolfa Haasa a jeho nového románu v dialógoch Počasie pred 15 rokmi. "V predchádzajúcich rokoch boli O-Töne publikom neuveriteľne dobre prijaté, na každom z čítaní sa zúčastnili stovky poslucháčov. Som presvedčený, že festival priláka znovu aj tento rok priateľov literatúry, pretože zažiť čítania skvelých autorov v jedinečnej atmosfére MuseumsQuartieru pod šírim nebom je zvláštnym zážitkom, hovorí k úspechu podujatia riaditeľ MuseumsQuartieru Wolfgang Waldner.

Stretnutia s literatúrou budú každý štvrtok pod šírym nebom na nám. Museumsplatz 1 od 20.00, vstup je zdarma.