The Who sa vydajú po dvadsiatich rokoch na svetové turné

New York 14. júla (TASR) - Legendárna britská kapela The Who sa vydá v septembri na svetové koncertné turné po viac ako 20 rokoch. V októbri by mal vyjsť ...

14. júl 2006 o 8:35 TASR

New York 14. júla (TASR) - Legendárna britská kapela The Who sa vydá v septembri na svetové koncertné turné po viac ako 20 rokoch. V októbri by mal vyjsť jej prvý štúdiový album od roku 1982.

Zo štvorice nespútaných rockerov, ktorí vtrhli na scénu pop music v roku 1965, žijú už len spevák Roger Daltrey (62) a gitarista a skladateľ Pete Townshend (61). Doplnia ich John "Rabbit" Bundrich (klávesy), Pino Palladino (basgitara), Townshendov mladší brat Simon (gitara, sprievodné vokály) a syn exbeatla Ringa Starra Zak Starkey (bicie).

Koncertmi začnú 12. septembra vo Filadelfii a do decembra prebrázdia Spojené štáty a Kanadu. Začiatkom budúceho roku prejdú po prvý raz Južnou Amerikou a zamieria do východnej Ázie a Európy.

Daltrey a Townshend vo štvrtok na tlačovej konferencii uviedli, že s nahrávaním a prípadným koncertovaním chceli začať už v minulých rokoch, ale z veľkej časti tieto snahy zmarila smrť basgitaristu Johna Entwistla v roku 2002. Ešte v roku 1978 sa predávkoval bubeník Keith Moon. Townshend zložil podľa vlastných slov 450 piesní a produkoval okolo 1400 hudobných diel, odkedy The Who prestali nahrávať. Teraz chce 17-ročnému synovi ukázať, ako hrajú The Who na rockových festivaloch.

Okrem skladieb z ich novej minirockovej opery Wire and Glass a albumu s názvom Who 2, ktorý by mal vyjsť 23. októbra, sa budú na pódiu spoliehať na staré hity Behind Blue Eyes, I Canďt Explain alebo Who Are You.

Prvé piesne The Who odrážali dezilúziu mládeže druhej polovice 60. rokov a ich najznámejší verš "Dúfam, že zomriem skôr ako zostarnem" pochádza zo skladby My Generation (1965). Townshend teraz neveľmi súhlasí s názormi, že bol hovorcom svojej generácie. "Nehovorili sme za naše publikum, naše publikum nám hovorilo, čo máme vravieť. Moje piesne sú vaše piesne," dodal s tým, že to isté platí aj dnes.

1 juh