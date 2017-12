Shannen Doherty bude pomáhať pri rozchodoch

14. júl 2006 o 11:04 SITA

BRATISLAVA 14. júla (SITA/AP) - Rozchody sú ťažké, dokonca aj pre Shannen Doherty. Táto 36-ročná, dvakrát rozvedená hollywoodska herečka, ktorá sa preslávila svojou búrlivou povahou, naposledy pri rozchode s priateľom vyhľadala pomoc svojho otca, ktorý jej pomáhal sa cez rozchod preniesť. "Každý si myslí, že som veľmi silná osobnosť, ktorej nerobí najmenší problém rozísť sa s niekým," povedala Doherty na letnom stretnutí Asociácie televíznych kritikov. Herečka vyhlásila, že za posledný rozchod cíti veľkú vinu, pretože to bol dlhotrvajúci vzťah a muž, s ktorým chodila, bol pre ňu ako učiteľ. "Zakaždým, keď som sa s ním snažila rozísť, tak sa to dalo do emotívnej roviny a zostali sme spolu. Môj otec však raz prišiel k nám, zobral moje veci a povedal: 'To by stačilo. Vy dvaja už k sebe nepatríte.' A fungovalo to. Keď sa na to spätne dívam, tak cítim veľký podiel viny a pocitu, že som iba jednoducho nechcela byť sama," uviedla herečka, ktorá sa predstaví v novej televíznej relácii spoločnosti Oxygen zameranej na rozchody s názvom Breaking Up With Shannen Doherty. Prvé herečkine manželstvo s Ashleym Hamiltonom vydržalo sedem mesiacov. Druhé manželstvo s Rickom Salomonom, ktorý sa preslávil vďaka účinkovaniu v domácom porne s Paris Hilton, úrady anulovali.