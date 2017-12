Skupina Weezer nateraz skončila

14. júl 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 14. júla (SITA/AP) - Frontman americkej rockovej skupiny Weezer Rivers Cuomo vyhlásil, že jeho skupina nateraz končí. Spevák a gitarista pre hudobnú televíznu stanicu MTV vyhlásil, že aj napriek tomu, že s ostatnými členmi skupiny zostáva v kontakte, nič ďalšie spolu do budúcnosti neplánujú. "Naozaj. Nateraz sme skončili. Nie som si istý, či ešte niekedy spolu nahráme nejaký album. Stane sa tak až vo chvíli, keď bude mať pocit, že ho musím nahrať," uviedol Cuomo. Skupina Weezer od svojho založenia v roku 1993 nahrala dovedna päť albumov. Medzi albumami Pinkerton z roku 1996 a The Green Album z roku 2001 si skupina urobila dlhšiu prestávku. Posledný album Make Believe je z roku 2005. Poznámka na obale tohto albumu rozprúdila dohady o tom, že ide o posledné dielo skupiny. Objavil sa tu totiž odkaz z poslednej hry Williama Shakespeara Búrka. "Neviem, či sa teraz niečo stane s piesňami, ktoré som nedávno napísal. Nemyslím, že by som ich chcel vydať so skupinou Weezer a rozhodne neuvažujem nad sólovou kariérou. Uvidíme," povedal 36-ročný spevák. Rivers Cuomo prednedávnom skončil štúdiu na Harvardskej univerzite a oženil sa s dlhoročnou priateľkou Kyoko