Kylie Minogue po liečbe rakoviny prsníka prvýkrát prehovorila

14. júl 2006 o 17:45 SITA

BRATISLAVA 14. júla (SITA/AP) - Austrálska popová hviezda Kylie Minogue prehovorila prvýkrát po liečbe rakoviny prsníka. Počas celého interview s televíznou spoločnosťou Sky One sa 38-ročnej speváčke do očí tlačili slzy. Ako povedala, diagnóza pre ňu znamenala, ako keby niekto odrazu zhodil bombu. "Rada by som povedala, že sa cez to dá preniesť. Nesmiete však upadnúť do depresie. Je to veľmi náročné," uviedla. Ako dodala, celé dni pritom nebola schopná opustiť ani len posteľ. Medzi potvrdením diagnózy v máji 2005 a operáciou zažila jeden krásny deň. "Bolo to vtedy, keď som sa so svojim bratom a priateľom išla poprechádzať po pláži. Nasledujúci deň sme všetko oznámili médiám a následne sa zo mňa stal prakticky väzeň vo vlastnom dome, z ktorého som nemohla ísť nikam. Odvtedy som začala existovať už v úplne inom svete," priznala Minogue. Najťažší moment pre stálicu hudobnej scény nastal vtedy, keď musela rodičom oznámiť, že sa rozhodla podstúpiť chemoterapiu v Paríži, aby mohla byť čo najbližšie svojmu priateľovi Olivierovi Martinezovi.