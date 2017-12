Kim Cattrall si už zarobila dosť

BRATISLAVA 14. júla (SITA) - Bývalá hviezda seriálu Sex v meste Kim Cattrall sa rozhodla, že pre ňu peniaze nebudú v živote hrať hlavnú úlohu a vrátila sa na londýnsku divadelnú scénu aj napriek tomu, ...

14. júl 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 14. júla (SITA) - Bývalá hviezda seriálu Sex v meste Kim Cattrall sa rozhodla, že pre ňu peniaze nebudú v živote hrať hlavnú úlohu a vrátila sa na londýnsku divadelnú scénu aj napriek tomu, že jej divadlo nezaplatí jej bežnú gážu. Táto 49-ročná herečka sa už 12. októbra predstaví v hre The Cryptogram dramatika Davida Mameta v divadle Donmar Warehouse v londýnskej štvrti Covent Garden. Za hlavnú úlohu v hre pritom bude v prepočte dostávať iba niečo vyše 22-tisíc korún týždenne, čo je podstatne menej, ako bola doposiaľ zvyknutá. Herečka je však šťastná, že si v minulosti zarobila toľko, že sa dnes môže venovať nízkorozpočtovým a nezávislým projektom. "Doteraz som zarábala toľko, že sa môžem venovať čomu len chcem, a stále si budem môcť pokojne platiť hypotéku," povedala Cattrall, známa seriálová Samatha Jones, ktorá svojím minuloročným debutom v hre Whose Life Is It Anyway? na londýnskom West Ende uchvátila divákov i odbornú kritiku.