Pixies na Pohode nadchli

15. júl 2006 o 1:21 TASR

Trenčín 14. júla (TASR) - Fanúšikovia slávnej alternatívnej skupiny Pixies sa dočkali. Dnes večer ich na Pohode americkí muzikanti na čele so spevákom Frankom Blackom doslova pohltili.

Škriatkovia, pretože toto slovo nájdete v slovníku pod výrazom Pixies, ukázali prečo sa stali známi. A prečo je ich comeback aj po dlhoročnej prestávke úspešný. O tom, že Pixies hrajú stále v plnej forme, sa mohli presvedčiť na vlastné uši všetci, ktorí si na Pohode nenechali ujsť ich takmer dvojhodinové vystúpenie.

Keď zneli skladby ako napríklad Debaser, Monkey Gone To Heaven, Here Comes Your Man či nová Bam Thwok, publikum jasalo. Kombinácia drsných, občas neotesaných gitarových riffov, dynamických vstupov s chytľavými popovými melódiami a viaczmyselnými textami - nič z toho na koncerte v Trenčíne nechýbalo. Ich štýl, ovplyvnený punkom, gitarovým rockom, či klasickým popom, si počas ich histórie získal tisíce fanúšikov. Texty, ktorých hlavnými témami boli vesmír, náboženstvo, sex a popkultúra, z nich tiež urobili jednu z najvplyvnejších amerických alternatívnych kapiel konca 80. rokov.

Ďalšou veľkou hviezdou prvej festivalovej noci bol aj mladý muzikant Dizzee Rascal, ktorý v súčasnosti patrí k svetovej špičke štýlu grime. V roku 2003 bol vyhlásený za najvýraznejší britský objav a je aj víťazom Mercury Music Prize 2003 za najlepší album roka. Túto cenu pritom získal ako prvý raper a zároveň najmladšia osobnosť v histórii udeľovania tohto ocenenia. Mal vtedy len 19 rokov.