Vo Viedni oslavovalo koncert Rolling Stonnes 50.000 fanúšikov

Viedeň 15. júla (TASR) - Približne 50.000 nadšených fanúšikov si v noci na dnes vypočulo v rakúskej metropole Viedni koncert legendárnej britskej formácie ...

15. júl 2006 o 9:23 TASR

Viedeň 15. júla (TASR) - Približne 50.000 nadšených fanúšikov si v noci na dnes vypočulo v rakúskej metropole Viedni koncert legendárnej britskej formácie Rolling Stones.

Koncert a perfektná šou najmä v podaní nestárnuceho frontmana Mick Jaggera trvala na štadióne Ernst-Happel viac ako dve hodiny. "Lepšie neskôr, ako nikdy," pokrikol v nemeckom jazyku na radosť svojich priaznivcov Jagger. Spevák tým reagoval na šesťtýždňový posun a oneskorenie ich európskeho turné, ktoré sa začalo 11. júla v severotalianskom Miláne.

Fanúšikovia si vypočuli klasické a úspešné songy od Jumpin Jack Flash až po legendárnu Satisfaction. Formácia predstavila aj skladby z nového albumu A Bigger Bang. Vrcholom bolo podanie hitu Night Time Is The Right od Ray Charlesa.

Jagger sa aj na videnskom štadióne opätovne prezentoval svojim typickým silným hlasom a razantným pohybom na 70 metrov širokom pódiu.

V rámci európskej časti A Bigger Bang Tour vystúpia Rolling Stones aj v Paríži, Amsterdame, či Zürichu. Diváci sa podľa aktuálnych informácií môžu na nich tešiť aj vo francúzskom Nice, portugalskom Porte, španielskych mestách Valladolid a El Ejido, ďalej v Londýne, Glasgowe, Sheffielde i Cardiffe, nórskom Bergene a dánskom Horsense, kde by šnúra vystúpení formácie mala vyvrcholiť 3. septembra.

5 3 ikr