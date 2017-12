Tehotná líderka Värttinä v sobotu nadránom nastúpila v Trenčíne na materskú

15. júl 2006 o 14:58 TASR

Trenčín 15. júla (TASR) - Netradične až 10 členov malo fínske teleso Värttinä na pódiu trenčianskej Pohody. Okrem inštrumentálneho sexteta a vokálneho tria sa v sobotu nadránom divákom predstavil aj nemý sólista. Akého pohlavia - to líderka Mari v rozhovore pre TASR nechcela prezradiť. "Je to tajomstvo, ja to viem, ale všetci ostatní sa to dozvedia, až keď to bude na svete. Termín mám 1. septembra," povedala s úsmevom duša hudobnej skupiny.

Práve trenčiansky festival bol pre Mari posledným vystúpením pred materskou dovolenkou. "Nelúči sa na dlhý čas, je to iba päť akcií. Už máme za ňu náhradníčku, potom s ňou opäť rátame," zdôraznil mandolinista, trubkár a autor väčšine skladieb Janne, ktorý je spolu s Mari jediným zakladajúcim členom unikátneho zoskupenia. To malo ako zlatý klinec programu prvého dňa Pohody pôvodne vystúpiť trištvrte hodiny pred polnocou. Keďže však počas predchádzajúceho vystúpenia britskej formácie Zero7 dvakrát padal elektrický agregát, dostali sa Fíni k slovu neskôr a skončili tesne pred treťou rannou. "Pôjdem spať, ja musím kvôli bábätku, aj keď len na chvíľu," reagovala Mari na možnosť predĺženia si noci až do odchodu z Trenčína o 6.00: "Je to náš muzikantský údel, nemáme čas ani na iné veci, napríklad ani na poznávanie krás krajiny, v ktorej vystupujeme." V tomto ju však Janne poopravil: "Pred dvoma rokmi sa niečo podarilo. Organizátori Pohody nás vzali na vyhliadkový let a bolo to super. Nie preto si však Slovensko dobre pamätáme. Sú tu skvelí fanúšikovia a takí boli nielen v Trenčíne, ale tesne predtým aj v Bratislave, v takej útulnej budove."

Šéf Värttinä si zaspomínal na vystúpenie v divadle Aréna na jar roku 2004, ktoré tiež organizoval riaditeľ Pohody Michal Kaščák. Základ vtedajších fanúšikov spolu s veľkou časťou trpezlivých účastníkov tohtoročnej Pohody vytvorili pár hodín po vstupe do druhého festivalového dňa skvelú atmosféru. Tehotná-netehotná, Mari musela absolvovať ešte "trochu viac hudby" a dva prídavky boli málo... Spolok Värttinä totiž nadchýna pôsobivou kombináciou etna s modernou dynamickou hudbou a silnými performačnými momentami. Tri šarmantné blondíny zapĺňajú okolie energickým prelínaním výrazných vokálov, znejúcimi neomylne ako v štúdiu. Raz divákov bavia roztopašnými prekáračkami, väčšinou s mužmi za inštrumentmi, vzápätí ponúkajú vážnejšie "jednoaktovky" o ľudskej krutosti. Mužská sekcia vystúpenie dokresľuje bohatou rytmikou i melódiou najmä za pomoci harmoniky, huslí, či kontrabasu. Pulz produkcie Värttinä vibruje aj na rockovo-tanečných plochách a kapela k tomu nepotrebuje elektrickú basgitaru. Výbušný a farbistý miniorchester je v užšom ponímaní hudobného sveta, resp. jeho alternatívnej zložky hviezdou worldmusic. Okrem originálnej tvorby participoval aj na vyše 70 iných albumových projektov, z toho takmer päťdesiatke medzinárodných. Známa je spolupráca s Hectorom Zazou, či Tanitou Tikaram a ich skladby sa objavovali na kompiláciách a živých nahrávkach v spoločnosti megahviezd ako Nick Cave, Björk, Massive Attack, P.J.Harvey, či Art Garfunkel. V roku 1995 vyšiel v USA album Globálne divy a fínsky etnozázrak sa ocitol v spoločnosti legendárnych "dív" Arethy Franklinovej, Edith Piafovej i Marlene Dietrichovej. Komerčne podchytenejšia sláva však Värttinä prinieslo až napísanie partitúry pre javiskovú adaptáciu Tolkienovho románu Pán prsteňov. Projekt tento rok vyvrcholil v Londýne svetovou premiérou najdrahšieho muzikálu v britskej histórii. "Bola to zábavné, ale aj náročné. Dva a pol roka tvrdej práce a cestovania. Ale oplatilo sa, sme spokojní. Momentálne to hrajú v Toronte," významne pre TASR dodala Mari.