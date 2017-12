Podľa Rybníčka BLAS definitívne skončili, primátorom ocenený Kaščák to pripúšťa

16. júl 2006 o 2:03 TASR

Trenčín 15. júla (TASR) - Podľa všetkého posledné vystúpenie hudobnej skupiny Bez ladu a skladu sa odohralo v sobotu na trenčianskej Pohode. Zdôraznil to pre TASR jeden z troch zakladajúcich členov Richard Rybníček, pričom spevák a líder dnes už legendárnej formácie Michal Kaščák to pripúšťa. Na jeho domovskom festivale sa v tom prípade udiala mimoriadne úspešné derniéra. Na pódiu i pred podobne masívnymi davmi obdivovateľov, ako večer predtým počas vystúpenia amerických Pixies, ktorých terajší riaditeľ Pohody v čase fungovania Bez ladu a skladu počúval donekonečna.

Pamätníci a Kaščákovi kamaráti z detstva tvrdia, že pre mnohých mali vystúpenia reštaurovaných kapiel z Bostonu a Trenčína paralelu v sile návratu na scénu, aj keď ich osudy po rozpadoch sú rozdielne. "Bol to fantastický pocit pred fantastickou kulisou," nebránil sa superlatívom Rybníček. Nedávno ešte riaditeľ STV si zabubnoval v piesenke "Odtnite mu hlavu", ale poprel, že to bolo pre jej krátkosť: "Nemal by som problém sedieť za bicími vo viacerých skladbách. Rozhodli sme sa tak spolu s kapelou, tá pieseň patrí medzi najvýraznejšie, s nadčasovým textom. Ten bol síce vtedy veľmi aktuálny, ale je aj teraz." Muž, ktorý rytmickú sekciu kapely založil ako 15-ročný, po dvoch dekádach tvrdí, že sobota bola zároveň labuťou piesňou skupiny: "Som presvedčený, že DVD o kapele definitívne zavŕšilo jej fungovanie."

Krst multimediálneho nosiča o histórii Bez ladu a skladu bol jedným z hlavných aktov vystúpenia. Spevák a autor Michal Kaščák si pre TASR zaspomínal: "Je to dvojité DVD a zachytáva všetko podstatné od pamätného koncertu s Jirkom Stivínom." Mladí Trenčania v roku 1997 zažili vo vtedajšom bratislavskom "Obkase" na Vajnorskej ulici nečakaný úspech, hoci boli iba hosťami charizmatického českého flautistu. "Tento zážitok nás posunul ďalej, bol pre nás veľkou vzpruhou," zdôraznil Kaščák a dodal: "To je už minulosť a pripúšťam, že dnes sa uzavrela kapitola tejto kapely. Je možné, že si občas ešte niekde zahráme, ale to už len nezáväzne a jednorázovo."

Sobotňajšie vystúpenie Bez ladu a skladu bolo okrem krstu DVD "inštitucionalizované" aj ouvertúrou primátora Trenčína Branislava Cellera. Kaščákovi ako riaditeľovi Pohody odovzdal Cenu primátora za rozvoj kultúry. Ocenený potom uviedol "Mäkkýše", po prvej skladbe nasledoval "Génový inžinier", vypaľovačka, ktorá v štýle úvodnej pixiesovskej "Bone Machine" dostala masy do varu. Bez ladu a skladu sa rozlúčili prídavkovým "Udavačom", predtým Kaščák vyhlásil: "Asi by bolo najlepšie, aby sme stále spolu iba hrali. Inak sa stále iba hádame. Aj teraz - chvíľu sme nehrali a pohádali sme sa, ktorú dáme, akoby keby to dopredu nebolo jasné..."

ph