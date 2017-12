Jubilejný ročník festivalu bol v znamení silných emócií

BRATISLAVA 16. júla (SITA) - Jubilejný ročník multimediálneho festivalu Bažant Pohoda sa uskutočnil v znamení silných emócií. Vyžarovalo z neho nadšenie, dojatie, poznačil ho však aj smútok. Pocity radosti ...

16. júl 2006 o 17:51 SITA

BRATISLAVA 16. júla (SITA) - Jubilejný ročník multimediálneho festivalu Bažant Pohoda sa uskutočnil v znamení silných emócií. Vyžarovalo z neho nadšenie, dojatie, poznačil ho však aj smútok. Pocity radosti narušila tragédia, keď 21-ročný muž z Českej republiky neprežil následky zranení, ktoré utrpel pri demontáži festivalového pódia. "Festival organizujeme preto, aby ľudia prežili spolu dva pekné dni, robíme všetko pre to, aby sa vrátili zdraví domov. Preto Davidovo úmrtie vyvolalo na štábe veľký smútok, vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho rodine, blízkym a priateľom", povedal organizátor podujatia Michal Kaščák. Viac ako tridsať pracovníkov zdravotníckej služby nemuselo s výnimkou dnešnej smutnej udalosti počas festivalu vážnejšie zasahovať.

V hudobnej časti festivalu sa predstavilo viac ako 100 interpretov z 20 krajín sveta. Najdynamickejšie vystúpenia predviedli Pixies, Babylon Circus, Chicks on speed, Coldcut a Gogol Bordello. Dobrý dojem zanechali vystúpenia Hany Hegerovej, Zero 7, Skye, The Frames. Na Pohode sa výrazne presadila aj literatúra, pre ktorú tento rok po prvýkrát venovali samostatný stan. Kolorit umeleckej časti festivalu podporili divadelné predstavenia, na tanečných pódiách sa tancovalo celú noc.

Hlavný program festivalu spestrili sprievodné akcie. Medzi nimi zaujal bungee jumping, relax stan, rozšírený internet pavilón, foto centrum a remeselné stánky. V detskom kútiku boli k dispozícii hudobné workshopy, divadlo, biblioterapia a arteterapia. Priestor na prezentáciu využilo 21 neziskových organizácií, ktoré v rámci ekologickej osvety propagovali solárne panely, nemotorizovanú dopravu a ochranu prírody. Novou aktivitou, ktorú organizátori festivalu pripravili v spolupráci s organizáciou Priatelia Zeme, bola separácia odpadu. Informovala PR manažérka festivalu Bažant Pohoda Natália Bokníková.